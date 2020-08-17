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Врач назвала неочевидную группу риска при эпидемии коронавируса 

Lenta.ru 3 часа назад
Названа группа риска при эпидемии коронавируса
Фото: Lenta.ru
Неочевидной группой риска во время эпидемии коронавируса можно назвать людей с заболеваниями почек. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщила Заведующая нефрологическим отделением городской клинической больницы № 52, врач-нефролог Людмила Артюхина.
По ее словам, пациенты с почечной недостаточностью, с трансплантацией почки или любыми ее заболеваниями находятся в «серьезнейшей» группе риска по осложненному течению COVID-19. «Заболевание протекает в этой группе тяжело, часто оставляет какие-то нежелательные последствия после себя», — сказала она.
Врач добавила, что предполагаемые осложнения от заражения для этих граждан будут опаснее, чем возможные побочные эффекты от прививки.
Первая в мире вакцина от коронавируса под названием «Спутник V», созданная специалистами центра имени Гамалеи, зарегистрирована в России и поступила в производство. Первыми будут привиты медики и россияне из групп риск. Массовая вакцинация населения предположительно начнется ближе к середине сентября.
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Коронавирус , Радиостанция "Говорит Москва"
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