12 августа двое добровольцев, которые первыми испытали на себе российскую вакцину от коронавируса, рассказали, что у них были головная боль, жар и ломота в теле после введения препарата. В Минздраве
предупреждали, что среди побочных эффектов вакцины значатся озноб, повышение температуры, общее недомогание, боль в месте инъекции, отечность, тошнота и снижение аппетита. У некоторых пациентов может возникнуть аллергия кратковременное повышение уровня печеночных трансаминаз, креатинина и креатинфосфокиназы в сыворотке крови, добавили в министерстве.