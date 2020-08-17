В борделе зафиксирована «тревожная» вспышка COVID-19 

Власти Алькасар-де-Сан-Хуан, Испания, исследуют «крайне тревожную» вспышку COVID-19, связанную с местным борделем. В популярном курортном городе выявлены восемь проституток, больных коронавирусом, и четверо их зараженных клиентов. Однако предполагается, что фактическое число заразившихся во всей этой истории — гораздо выше, поскольку ни эскортницы, ни их гости не желают называть себя.

Как сообщает Daily Star, управление здравоохранения Алькасара-де-Сан-Хуан обратилось к секс-работникам с просьбой оказывать свои услуги в масках и держаться на расстоянии полутора метров от клиентов (что практически невозможно). Тем же, кто покупает интимные услуги, посоветовали «проявить ответственность» и пройти тестирование на ковид.

Алькасар-де-Сан-Хуан находится в провинции Сьюдад-Реаль, которая привлекает иностранных туристов своей историей, природой, развлечениями и культурными мероприятиями.

В то же время провинция входит в состав автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча, где было зарегистрировано наибольшее количество случаев заболевания с начала пандемии в Испании. Заболело 7722 человека и 1122 скончались.