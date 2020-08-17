Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В борделе зафиксирована «тревожная» вспышка COVID-19 

Экспресс газета 4 часа назад
В борделе зафиксирована «тревожная» вспышка COVID-19
Фото: Экспресс газета
Власти Алькасар-де-Сан-Хуан, Испания, исследуют «крайне тревожную» вспышку COVID-19, связанную с местным борделем. В популярном курортном городе выявлены восемь проституток, больных коронавирусом, и четверо их зараженных клиентов. Однако предполагается, что фактическое число заразившихся во всей этой истории — гораздо выше, поскольку ни эскортницы, ни их гости не желают называть себя.
Как сообщает Daily Star, управление здравоохранения Алькасара-де-Сан-Хуан обратилось к секс-работникам с просьбой оказывать свои услуги в масках и держаться на расстоянии полутора метров от клиентов (что практически невозможно). Тем же, кто покупает интимные услуги, посоветовали «проявить ответственность» и пройти тестирование на ковид.
Алькасар-де-Сан-Хуан находится в провинции Сьюдад-Реаль, которая привлекает иностранных туристов своей историей, природой, развлечениями и культурными мероприятиями.
В то же время провинция входит в состав автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча, где было зарегистрировано наибольшее количество случаев заболевания с начала пандемии в Испании. Заболело 7722 человека и 1122 скончались.

«Мы напоминаем, что жители Алькасар-де-Сан-Хуан сильно пострадали от первой волны пандемии, и есть опасения, что та же история повторится, — заявил представитель Службы общественного здравоохранения Кастилии-Ла-Манча. — В связи с этим, всем клиентам публичных домов рекомендуется пройти обследование, чтобы узнать, инфицированы они или нет».

Экспресс газета: последние новости
Безопасна ли российская вакцина от коронавируса? Безопасна ли российская вакцина от коронавируса? Доктор Мясников подтвердил невозможность избавиться от целлюлита Доктор Мясников подтвердил невозможность избавиться от целлюлита В Москве шестилетний мальчик умер после прививки от кори В Москве шестилетний мальчик умер после прививки от кори
Комментарии 1
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему немеют пальцы на руках
Почему немеют пальцы на руках
Раскрыт эффективный способ избежать заражения ковид
Раскрыт эффективный способ избежать заражения ковид
Найден необычный продукт для борьбы с раком
Найден необычный продукт для борьбы с раком
Назван самый вредный для почек продукт
Назван самый вредный для почек продукт
Видео
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
00:19
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
Новости Другое
Стало понятно, когда начнется вакцинация от COVID
03:51
Стало понятно, когда начнется вакцинация от COVID
Болезни и лекарства Коронавирус
Как остановить кровотечение домашними средствами
04:09
Как остановить кровотечение домашними средствами
ЗОЖ Народная медицина
В Китае зафиксирован новый опасный вирус
05:29
В Китае зафиксирован новый опасный вирус
Болезни и лекарства
Врач пояснил, почему от чумы нельзя избавиться
11:39
Врач пояснил, почему от чумы нельзя избавиться
Болезни и лекарства
Сколько россиян готовы сделать прививку от COVID
00:55
Сколько россиян готовы сделать прививку от COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Названа дата 3 этапа исследований вакцины от COVID-19
00:33
Названа дата 3 этапа исследований вакцины от COVID-19
Новости
Медик объяснила, кому необходима прививка от COVID
09:52
Медик объяснила, кому необходима прививка от COVID
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение