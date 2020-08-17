Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названа убивающая коронавирус ткань 

News.ru и ещё 10 4 часа назад
Названа убивающая коронавирус ткань
Фото: News.ru
Учёные из Агентства общественного здравоохранения Канады и Манитобского университета выяснили, что хлопковые ткани не пускают коронавирус на тело человека. COVID-19 распадается на них менее чем за сутки.
При попадании на ткань из стопроцентного хлопка вирус деградировал менее чем за сутки, — цитирует исследователей газета «Известия».
Специалисты выяснили, что причиной такого поведения коронавируса является его боязнь влаги.
Завкафедрой декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля Российского госуниверситета Косыгина Ирина Рыбаулина пояснила, что волокна хлопка имеют длину не менее 20 мм. Они несколько раз скручены вокруг своей оси, поэтому ткань медленно сохнет.
Также учёные подтвердили пользу медицинских масок, которые неплохо защищают от проникновения в организм COVID-19. При этом они рекомендуют отдавать предпочтение медицинским повязкам.
News.ru: последние новости
Доктор Мясников высмеял меры по борьбе с коронавирусом Доктор Мясников высмеял меры по борьбе с коронавирусом Матч в Томске снова пройдёт без зрителей из-за угрозы распространения COVID Матч в Томске снова пройдёт без зрителей из-за угрозы распространения COVID Учёные объявили о начале третьего этапа испытаний вакцины от коронавируса Учёные объявили о начале третьего этапа испытаний вакцины от коронавируса
Коронавирус , Новости , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван самый вредный для почек продукт
Назван самый вредный для почек продукт
Почему немеют пальцы на руках
Почему немеют пальцы на руках
Раскрыт эффективный способ избежать заражения ковид
Раскрыт эффективный способ избежать заражения ковид
Названы противопоказания для вакцины от ковид в РФ
Названы противопоказания для вакцины от ковид в РФ
Видео
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
00:19
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
Новости Другое
Стало понятно, когда начнется вакцинация от COVID
03:51
Стало понятно, когда начнется вакцинация от COVID
Болезни и лекарства Коронавирус
Как остановить кровотечение домашними средствами
04:09
Как остановить кровотечение домашними средствами
ЗОЖ Народная медицина
В Китае зафиксирован новый опасный вирус
05:29
В Китае зафиксирован новый опасный вирус
Болезни и лекарства
Врач пояснил, почему от чумы нельзя избавиться
11:39
Врач пояснил, почему от чумы нельзя избавиться
Болезни и лекарства
Сколько россиян готовы сделать прививку от COVID
00:55
Сколько россиян готовы сделать прививку от COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Названа дата 3 этапа исследований вакцины от COVID-19
00:33
Названа дата 3 этапа исследований вакцины от COVID-19
Новости
Медик объяснила, кому необходима прививка от COVID
09:52
Медик объяснила, кому необходима прививка от COVID
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение