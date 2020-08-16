В России зафиксировали 4 969 случаев коронавируса 

В Росси выявили 4 969 инфицированных коронавирусом. Об этом сообщает Оперативный штаб.
Случаи зафиксированы в 84 регионах. Больше всего — в Москве (688), Санкт-Петербурге (163) и Московской области (154). Сообщается, что 25,8% людей не имели клинических симптомов болезни.
По регионам новые случаи коронавируса распределились таким образом:
Оперативный штаб
За сутки в России полностью выздоровели 3 557 человек. зафиксировано 68 летальных исходов пациентов с выявленным коронавирусом.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 922 853 случая коронавируса, зафиксировано 15 685 летальных исходов, вылечилось 732 968 человек.
Ранее "Рамблер" писал о том, что в регионе РФ взволнованы вспышкой чумы.