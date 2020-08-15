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В России начали производство вакцины от коронавируса 

Lenta.ru 2 часа назад
В России начали производство вакцины от коронавируса
Фото: Lenta.ru
В России начали производство вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи. Об этом в субботу, 15 августа, сообщил Минздрав, передает РИА Новости.
Ранее 15 августа глава НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что необходимое для россиян количество вакцины можно будет произвести за 9-12 месяцев.
12 августа глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что первые партии российской вакцины будут выпущены в течение двух недель, первыми препарат получат медики. Министр также назвал безосновательной зарубежную критику препарата и связал ее со страхом конкуренции.
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Коронавирус , Александр Гинцбург , Михаил Мурашко , Минздрав РФ , РИА Новости
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