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Главный инфекционист Минздрава ответил на недоверие к вакцине от коронавируса 

Lenta.ru и ещё 14 2 часа назад
В Минздраве ответили на недоверие к вакцине
Фото: Lenta.ru
Главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов ответил на данные опроса, проведенного сервисом «Справочник врача», в котором медики выразили недоверие вакцине от коронавируса, разработанной центром Гамалеи. В разговоре с «Лентой.ру» Чуланов заявил, что его коллеги-врачи, наоборот, хотят сделать прививку как можно скорее и беспокоятся, что им может не хватить вакцины.

«Часто ответ зависит от того, как задан вопрос, — заявил Чуланов. — Среди тех медиков, с которыми мы общаемся, наоборот есть большое доверие и большое желание [пройти вакцинацию]».

Он также отметил, что ранее сегодня был на конференции инфекционистов в Крыму, на которой все медики по очереди спрашивали, когда можно будет пройти вакцинацию.

«Хорошо, чтобы всем хватило, потому что производство ограничено по-началу. (…) Я с уверенностью говорю о том, что медицинское сообщество ждет вакцину», — сказал Чуланов.

Он подчеркнул, что вакцина остается лучшим средством профилактики инфекционных болезней, особенно для групп риска.

«Про зарубежные вакцины еще меньше информации, — ответил Чуланов на вопрос о недостатке данных об эффективности препарата. — Есть хоть одна зарегистрированная зарубежная вакцина? Есть хоть про одну вакцину данные по гемогенности, по эффективности? (…) Я не видел таких данных».

Он добавил, что зарубежные компании сейчас обращаются к российским ученым по поводу проведения исследований, поскольку сами «только-только начинают это делать».

«Инфекции только полгода. Очень много открытых вопросов. Поэтому никто не виноват в том, что есть дефицит информации — это естественное развитие. Мы потихоньку собираем ответы на все вопросы, а защищаться [от вируса] надо. И препараты разрабатываются в экстренном порядке», — заключил Чуланов.

Ранее РБК опубликовало результаты опроса, согласно которому 66 процентов опрошенных российских медиков заявили о недоверии к вакцине в связи с недостатком данных о ее эффективности. Еще 48 процентов выразили смущение из-за того, что препарат удалось разработать за такое короткое время. При этом 20 процентов опрошенных заявили, что будут рекомендовать вакцинацию пациентам, коллегам или знакомым.
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Коронавирус , Новости , Владимир Чуланов , Минздрав РФ , Lenta.ru , РБК
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