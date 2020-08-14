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Минздрав опубликует исследования вакцины от коронавируса 

Газета.Ru и ещё 13 49 минут назад
Минздрав скоро опубликует доклинические и клинические исследования вакцины от коронавируса, заявил глава министерства Михаил Мурашко. Об этом пишет РИА "Новости".

"В ближайшие дни, возможно, к понедельнику, будут опубликованы данные о доклинических и клинических исследованиях", — сказал Мурашко.

Министр добавил, что вакцину критикуют во многом потому, "что нужно больше данных получить по исследованиям". Также он подчеркнул, что препарат создан на платформе, на которой до этого разработали шесть продуктов.
Ранее сообщалось, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат получил название "Спутник V". Первые его партии должны быть выпущены в ближайшие две недели.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 21 млн, умерли больше 750 тысяч человек.
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Коронавирус , Видео , Михаил Мурашко , Минздрав РФ , ВОЗ , РИА Новости
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