Минздрав скоро опубликует доклинические и клинические исследования вакцины от коронавируса, заявил глава министерства Михаил Мурашко . Об этом пишет РИА "Новости".

"В ближайшие дни, возможно, к понедельнику, будут опубликованы данные о доклинических и клинических исследованиях", — сказал Мурашко.

Министр добавил, что вакцину критикуют во многом потому, "что нужно больше данных получить по исследованиям". Также он подчеркнул, что препарат создан на платформе, на которой до этого разработали шесть продуктов.

Ранее сообщалось, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат получил название "Спутник V". Первые его партии должны быть выпущены в ближайшие две недели.