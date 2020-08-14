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Опрос показал недоверие российских врачей к вакцине от коронавируса 

ИА Regnum 4 часа назад
Только четверть российских врачей (24,5%) согласились сделать прививку от коронавируса, созданную в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Об этом говорят результаты опроса, проведённого сервисом «Справочник врача».
Скептическое отношение к вакцине в ходе опроса высказали 52% из более чем 3000 опрошенных медиков.
Отвечая на вопрос, почему они не согласны принять вакцину, 66% респондентов заявили, что у них нет достаточных данных о её эффективности, и при этом 48% ответили, что вакцина была создана за «слишком короткое время».
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