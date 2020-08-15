О коронавирусной инфекции российские СМИ стали писать еще в декабре 2019 года. При этом весь мир называл заразу "китайским вирусом", потому как он начал свое хождение по миру с города Ухань в КНР.

В первые недели распространения вируса во многих странах люди азиатского происхождения столкнулись с дискриминацией — их обходили стороной и пытались не контактировать. При этом некоторые в России шутили, что не зайдут даже в китайский ресторан, а в сети писали, что забирать посылки из китайских онлайн-магазинов теперь не рискуют.

Однако недавно россиянка, которая переболела коронавирусом еще в начале пандемии рассказала о своем "забавном" заражении.

"А у меня забавно вышло. На меня на почте китаец чихнул...я тогда ещё подумала: «ну, хана мне». Ещё в Москве были единичные случаи заболевших. Но я заболела...", — поделилась россиянка в Facebook.

В момент встречи с мужчиной девушка понимала, что глупо считать именно его переносчиком заразы, но ничего не могла поделать со своим страхом.

"Забавно, потому, что я могла этого случая избежать. Не факт, что не заболела бы потом. Но чихнувший прям в лицо незнакомец, это надо уметь. Ведь я стояла там, на почте и разрывалась между: «Саша, это национализм, это просто китаец». И- «беги отсюда, вдруг он из Уханя»", — призналась Александра.