Женщина второй раз за полгода заразилась COVID-19

Жительница китайского городского округа Цзинчжоу, провинция Хубэй, второй раз за полгода заразилась новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Daily Mail.

68-летняя китаянка, имя которой не раскрывается, заболела COVID-19 8 февраля и в том же месяце выздоровела. 9 августа у нее снова диагностировали новую коронавирусную инфекцию. Больную посадили на карантин и прописали лечение. Всех, с кем она контактировала, также протестировали на наличие инфекции.

В прошлом месяце сообщалось о докторе из Израиля, повторно заразившимся коронавирусом. Этот инцидент вызвал тревогу среди врачей. Ранее считалось, что у пациента, переболевшего COVID-19, вырабатывается иммунитет к болезни. Однако эксперты по-прежнему убеждены, что человек не может заразиться коронавирусом дважды. В произошедшем они винят неточность тестов на COVID-19 и длительность заболевания.