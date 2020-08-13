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Женщина второй раз за полгода заразилась коронавирусом 

Lenta.ru 2 часа назад
Женщина второй раз за полгода заразилась COVID-19
Фото: Lenta.ru
Жительница китайского городского округа Цзинчжоу, провинция Хубэй, второй раз за полгода заразилась новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Daily Mail.
68-летняя китаянка, имя которой не раскрывается, заболела COVID-19 8 февраля и в том же месяце выздоровела. 9 августа у нее снова диагностировали новую коронавирусную инфекцию. Больную посадили на карантин и прописали лечение. Всех, с кем она контактировала, также протестировали на наличие инфекции.
В прошлом месяце сообщалось о докторе из Израиля, повторно заразившимся коронавирусом. Этот инцидент вызвал тревогу среди врачей. Ранее считалось, что у пациента, переболевшего COVID-19, вырабатывается иммунитет к болезни. Однако эксперты по-прежнему убеждены, что человек не может заразиться коронавирусом дважды. В произошедшем они винят неточность тестов на COVID-19 и длительность заболевания.
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