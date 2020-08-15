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Назван срок обеспечения россиян вакциной от коронавируса 

Lenta.ru и ещё 88 5 часов назад
Назван срок обеспечения россиян вакциной от COVID-19
Фото: Lenta.ru
Россиян могут полностью обеспечить вакциной от коронавируса за год. Об этом агентству ТАСС рассказал глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Он выразил надежду, что необходимое для россиян количество вакцины можно будет произвести за 9-12 месяцев.
Накануне глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что наблюдается высокий спрос из-за рубежа на российскую вакцину от коронавируса. По его словам, первое время Россия не будет продавать препарат за границу. «Звонков идет очень много, но в первую очередь мы сейчас должны наработать вакцины для внутреннего рынка. Процесс идет», — сказал министр, уточнив, что произведенные дозы сначала будут направлены на вакцинацию россиян, в первую очередь, медиков. Партии отправят во все регионы, «по отдельным категориям граждан».
11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса, ее назвали «Спутник V». Представители западных стран раскритиковали препарат, усомнившись в данных о его тестировании. В Минздраве обещали предоставить всю интересующую информацию.
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Комментарии 5
Коронавирус , Александр Гинцбург , Михаил Мурашко , Владимир Путин , Минздрав РФ , ИТАР-ТАСС
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