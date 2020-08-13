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Проценко рассказал о методах борьбы с коронавирусом 

Мир24 и ещё 2 2 часа назад
Проценко рассказал о методах борьбы с коронавирусом
Фото: Мир24
Главный врач 40-й больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о методах борьбы с коронавирусом, сообщает argumenti.ru.
В частности, в больнице в Новой Москве стали одними из первых принимать пациентов с коронавирусом. По словам главврача, им сначала назначали гидроксихлорохин, однако он оказался не эффективным.
При лечении инфекции попробовали использование гипериммунной плазмы переболевших коронавирусом. Как отметил Проценко, просматривается перспективное лечение с ее использованием. Он также рассказал, что в больнице использовали биологически активные препараты (блокаторы иммунного шторма).
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Коронавирус , газета "Аргументы недели"
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