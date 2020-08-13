Врачи рассказали об «атипичных» симптомах COVID-19 

Все новости на карте

Согласно новому исследованию, проведенному специалистами Университета Восточной Англии (UEA), у пациентов из группы риска по коронавирусу заболевание может протекать без симптомов или сопровождаться нетипичными признаками, передает Medicalxpress.

Исследователи обнаружили у людей из домов престарелых, большинство из которых имеют опасные хронические заболевания, бессимптомное течение коронавируса.

А у ряда пациентов недуг проявлялся нетипичными признаками. В частности, пожилые люди отмечали «недомогание» и «общее состояние нездоровья». Лихорадки, кашля, проблем с обонянием у них не отмечалось.

«Живущие в домах престарелых подвержены высокому риску заражения COVID-19 и склонны к тяжелому течению болезни. У таких людей, как правило, есть несколько сопутствующих недугов, включая деменцию, заболевание легких, ухудшение обоняния, и так далее.

В совокупности это означает, что при отсутствии характерных симптомов коронавируса — температуры, кашля и аносмии — инфицированных сложно вовремя обнаружить»,

— отметил доктор Пол Эверден.