Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Спрогнозирована третья волна коронавируса в России 

Lenta.ru 5 часов назад
Спрогнозирована третья волна коронавируса в России
Фото: Lenta.ru
Пандемия новой коронавирусной инфекции, как и любая другая вирусная пандемия, будет протекать в три волны. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказал академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ имени Ломоносова, профессор Михаил Пальцев.

«Первая волна — достаточно сильная, вторая еще сильнее, а третья уже менее сильная за счет формирования коллективного иммунитета. Например, в три волны протекала испанка, которая была в начале прошлого века», — сказал Пальцев.

По словам академика, коллективный иммунитет начинает формироваться после того, как переболеет более 60 процентов населения. После заражения более 95 процентов как правило инфекция исчезает. «Посмотрим, вирус новый, поэтому надо изучать, наблюдать, накапливать статистику», — отметил Пальцев.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что предотвратить вторую волну коронавируса в России позволит своевременное помещение на двухнедельную изоляцию больных и контактировавших с ними людей. По ее словам, вторая волна начнется тогда, когда после снижения числа новых случаев коронавируса этот показатель снова начнет резко расти.
Видео дня. Какие ошибки вы делаете, измеряя давление
Последние новости
В Белоруссии приземлился VIP-самолет ВКС России В Белоруссии приземлился VIP-самолет ВКС России Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск» Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск» Латвия с Литвой и Польшей взялись помочь Белоруссии Латвия с Литвой и Польшей взялись помочь Белоруссии
Комментарии
Коронавирус , Мелита Вуйнович , Михаил Пальцев , МГУ , ВОЗ , РАН , Парламентская газета
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы противопоказания для вакцины от ковид в РФ
Названы противопоказания для вакцины от ковид в РФ
Как пиво влияет на суставы и кости
Как пиво влияет на суставы и кости
«Мутная история с пандемией»
«Мутная история с пандемией»
Какие ошибки вы делаете, измеряя давление
Какие ошибки вы делаете, измеряя давление
Видео
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
00:19
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
Новости Другое
Медик объяснила, кому необходима прививка от COVID
09:52
Медик объяснила, кому необходима прививка от COVID
Коронавирус
Врачи предупредили о важности прививок этой осенью
00:32
Врачи предупредили о важности прививок этой осенью
Болезни и лекарства ЗОЖ
Ежедневные привычки, разрушающие позвоночник
04:29
Ежедневные привычки, разрушающие позвоночник
ЗОЖ
Какие ошибки вы делаете, измеряя давление
02:44
Какие ошибки вы делаете, измеряя давление
ЗОЖ
Почему у пожилых появляются пигментные пятна
06:06
Почему у пожилых появляются пигментные пятна
ЗОЖ
Чума смертельно поразила китайцев
00:37
Чума смертельно поразила китайцев
Болезни и лекарства
Как быстро избавиться от отечности лица
06:09
Как быстро избавиться от отечности лица
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение