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Испытавшие российскую вакцину рассказали о последствиях 

Lenta.ru 3 часа назад
Двое добровольцев, которые одними из первых испытали на себе российскую вакцину от коронавируса, рассказали о головных болях, жаре и ломоте в теле после введения препарата. Их монологи публикует издание «Такие дела».
По словам 24-летнего Андрея Вольникова, выпускника Сеченовского университета, 2D-художника, при проведении испытаний добровольцев разделили на две группы. В первой группе тестировали однокомпонентную вакцину, в другой — двухкомпонентную.

«Я был в первой группе — нам раз ввели, и все. Самочувствие было плохое в первый день: болела голова, ломота мышц. Но это "побочка" многих вакцин, это нормально», — рассказал он.

Как рассказала 37-летняя Анна Куткина, аудитор и мать 12-летней девочки, во время вакцинации ей «было страшно».

«К вечеру резко поднялась температура до 38 градусов, болела голова, я чувствовала ломоту в теле», — вспомнила россиянка, подчеркнув, что «в итоге ничего страшного не было».

В инструкции к препарату, опубликованной на сайте госреестра лекарственных средств, говорится и о таких побочных эффектах вакцины, как озноб, повышение температуры тела, общее недомогание, боль в месте инъекции, отечность, тошнота, снижение аппетита.

«У некоторых пациентов возможно развитие аллергических реакций, кратковременное повышение уровня печеночных трансаминаз, креатина и креатинфосфокиназы в сыворотке крови», — предупреждают разработчики вакцины.

О регистрации препарата стало известно 11 августа. Президент Владимир Путин объявил, что Россия стала первой страной в мире, которая зарегистрировала препарат. Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что зарегистрированная первая вакцина от коронавируса показала высокую эффективность.
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Коронавирус , Видео , Михаил Мурашко , Владимир Путин , Минздрав РФ
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