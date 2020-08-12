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Вакцина от COVID-19 несовместима с алкоголем 

Популярная механика 3 часа назад
Вакцина от COVID-19 несовместима с алкоголем
Фото: Популярная механика
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главного внештатного специалиста-нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна, в день вакцинации от коронавируса алкоголь употреблять недопустимо.

«Я думаю, что любое лекарственное средство, в том числе и вакцина, несовместимы с алкоголем — потому что прежде всего это токсическое действие, ослабление иммунитета и ослабление действия вакцины», — отметил врач.

Вчера Минздрав России зарегистрировал, как утверждается, первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции, которую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Согласно данным государственного реестра лекарственных средств, вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года.
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Коронавирус , Минздрав РФ , Российский фонд прямых инвестиций
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