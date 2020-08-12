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Врач рассказала о влиянии коронавируса на мозг 

РИА Новости и ещё 5 2 часа назад
Врач рассказала о влиянии коронавируса на мозг
Фото: РИА Новости
Коронавирус SARS-CoV-2 поражает не только дыхательные пути, но и мозг, а также центральную нервную систему, заявила на форуме "Здоровье нации — основа процветания России" президент Союза педиатров Лейла Намазова-Баранова.

"Каждый пациент, перенесший COVID даже в легкой форме, имеет изменения со стороны мозга, со стороны структур мозга", — сказала врач.

По ее словам, это подтверждают такие симптомы, как потеря обоняния и вкуса. Они прямо указывают на поражение центральной нервной системы.
За прошедшие месяцы медики и ученые описали множество случаев инсультов, вызванных вирусом, а также других неврологических проявлений, уточнила Намазова-Баранова.
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