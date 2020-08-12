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Названы защищающие от коронавируса продукты 

ТК «Звезда» и ещё 4 4 часа назад
Названы защищающие от коронавируса продукты
Фото: ТК «Звезда»
В первую очередь, в рацион необходимо включить селен, предотвращающий повреждение клеток.
Большую роль в защите от коронавируса играет иммунитет, который можно укрепить с помощью определенных продуктов. Об этом рассказала исполнительный директор Национального исследовательского центра «Здоровое питание», диетолог Зинаида Медведева.
В интервью «Комсомольской правде» она сообщила, что для усиления защитной функции организма в рацион, в первую очередь, необходимо включить селен, предотвращающий повреждение клеток. Данный химический элемент в большом количестве содержится в грибах.
Также много полезных микроэлементов находится в брокколи. Но стоит помнить, что при долгой термической обработке полезность капусты значительно снижается.
Активизирует иммунные клетки и оливковое масло прямого отжима, а также натуральный гранатовый сок, черника и голубика. Особенно актуально есть ягоды зимой и осенью. Их рекомендуется размораживать и добавлять в каши или йогурты.
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Коронавирус , Новости , Комсомольская правда
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