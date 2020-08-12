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ВОЗ захотела проверить российскую вакцину от коронавируса 

Lenta.ru 42 минуты назад
ВОЗ захотела проверить российскую вакцину от ковид
Фото: Depositphotos
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) захотела проверить данные об испытаниях российской вакцины от коронавируса. Заявление организации публикует РБК.
ВОЗ собирается проанализировать информацию об испытаниях препарата, чтобы убедиться в том, что исследование вакцины проводилось в соответствии с установленными процедурами. Это нужно, чтобы оценить безопасность и эффективность лекарства.
Отмечается, что организация приветствует «все достижения в области исследований и разработок» препаратов от инфекции. ВОЗ также поддерживает контакты с российскими учеными.
11 августа российский президент Владимир Путин объявил о регистрации первой вакцины от коронавируса, заявив, что Россия стала первой страной, зарегистрировавшей препарат. Президент подчеркнул, что вакцина прошла все необходимые проверки. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что препарат показал безопасность и высокую эффективность.
Фармкомпании призывали отложить регистрацию вакцины, так как качество продукта еще неизвестно. В Минздраве на это заявили, что оснований откладывать регистрацию нет, так как исследования вакцины проводят с соблюдением международных стандартов.
Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 12 августа превысило 20,2 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. В России за последние сутки выявлено 4945 заболевших.
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Коронавирус , Михаил Мурашко , Владимир Путин , Минздрав РФ , ВОЗ
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