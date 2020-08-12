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Эффект бункера: к чему готовиться осенью 

Anews 2 часа назад
Эффект бункера: к чему готовиться осенью
Фото: Anews
Когда медики ожидают новый подъем заболеваемости в России. Как повлияет на эпидемию только что зарегистрированная отечественная вакцина. Какие факторы могут сделать вторую волну тяжелее и какие эксперты видят поводы для оптимизма. Что в этом сезоне врачи советуют сделать обязательно.
В России вторая волна коронавируса, которую эпидемиологи ждут в октябре, накатит уже при наличии вакцины. Первый в мире препарат нашего производства уже зарегистрирован, им даже успела привиться одна из дочерей Владимира Путина.

Космическая гонка

Прорывная вакцина прошла регистрацию 11 августа и получила название «Спутник V». Это неслучайно: еще в июле глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев напомнил американцам через CNN, как они удивились, услышав сигналы первого советского спутника Земли в 1957 году.

«То же самое с вакциной. Россия будет в этом первой»,

— пообещал он.
И вот свершилось. Правда, до советского космического триумфа пока далеко — уж слишком много сомнений вызывает скороспелая вакцина, испытанная всего лишь на грызунах, приматах и 76 добровольцах. Причем поспешность критикуют не только какие-нибудь иностранные конкуренты и фармацевты, у которых свои интересы, но и передовые российские вирусологи. Первая российская вакцина.
Один из них, академик Виталий Зверев, кстати, тоже привел космическое сравнение:

«Мы хотим после коротких испытаний, не поняв толком, что это такое, прививать врачей и учителей? Напоминает фильм "Эта веселая планета", там был член космического экипажа, на котором всё пробовали, потому что он был самый незначащий».

Власти действительно планируют начать массовую вакцинацию медработников и учителей уже с конца августа или с сентября, как доложила президенту вице-премьер Татьяна Голикова. И эти люди действительно станут участниками третьего этапа клинических испытаний, когда оценивается показатель риск/польза.
По идее, только после этого должно приниматься решение о регистрации вакцины. Но в России сделали наоборот: сначала зарегистрировали, а затем будут оценивать, как она работает. То есть, если третья фаза выявит что-то неблагополучное, то вакцину могут и отозвать.
В любом случае, большинству россиян препарат будет по-прежнему недоступен до конца года. Как указано в регистрационном удостоверении, вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года.

Эффект бункера: риски второй волны

Если осенний подъем заболеваемости все-таки придется пережить без вакцины, то к чему готовиться? Вот какие факторы могут сделать вторую волну тяжелее, по мнению медиков.

На ковид будет накладываться сезонный рост гриппа и ОРВИ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова давно предупреждала о микст-инфекции, которая еще неизвестно, как проявится. В конце июля она также заявила, что придут новые штаммы гриппа, от которых россияне никогда не прививались.
Академик РАН, главный иммунолог Петербурга, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян пояснил «Известиям»:

«Пока мы не готовы дать научно обоснованный ответ, как будут сочетаться сезонные инфекции с COVID-19 — утяжелят ли их течение или, наоборот, антитела к обычному коронавирусу дадут перекрестную защиту».

Станут заболевать те, кто до сих пор «сидел в бункере»
Тот же Арег Тотолян предположил, что осенью коронавирус активно возьмется за тех, кому до этого удавалось себя уберечь.

«Мы должны быть морально готовы к тому, что болезнь осенью может протекать тяжелее, — сказал ученый «Интерфаксу». — Не потому, что вирус изменился, а из-за того, что те, кто длительное время сидел дома и не имел контактов, не переболел, но и не получил пассивной иммунизации. Рано или поздно эти люди выйдут из своего "бункера" и не исключено, что переболеют. Таких случаев может быть немало».

Стоит отметить, что иммунологу резко возразил бывший главный санврач РФ Геннадий Онищенко. «Хватит запугивать», — заявил он, подчеркнув, что Тотолян не клиницист, и его прогнозы о более тяжелом течении коронавируса научно и практически не подтверждены.

Переносить ковид будет тяжелее, чем летом

На это указал эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов.

«Один очень интересный момент. Сейчас в основном люди, которые болеют, они болеют легко. Вы посмотрите, сейчас очень низкая летальность где бы то ни было. Те, кто переболеют сейчас, имеют лучшие шансы, чем если они переболеют в начале зимы»,

— считает он.
По его мнению, «в октябре уже все будет, как было в марте-апреле».

«Если я неправ, я буду счастлив. Потому что если я прав, то это будут смерти»,

— заключил доктор медицинских наук.

Переболевшие, возможно, будут заболевать повторно

Исследования показывают, что иммунитет к новому коронавирусу быстро слабеет.
Как пояснил Anews доктор биологических наук, вирусолог Константин Чумаков, про все давно существующие «человеческие» коронавирусы известно, что иммунитет к ним непрочный. А поскольку новый коронавирус из того же семейства, то, скорее всего, для него будет так же.

«Накапливаются прямые данные, из которых следует, что уровень антител, вырабатывающихся у переболевших, довольно быстро снижается. И через несколько недель или месяцев он может снизиться до уровня, который даже не детектируется. Кроме того, есть сообщения, что некоторые люди, которые переболели в марте или начале апреля, заболевают по второму кругу. Это прямое доказательство того, что в некоторых случаях иммунитета не возникает»,

— сказал ученый.

Повод для оптимизма

Впрочем, все эти риски еще не доказывают, что вторая волна в принципе будет тяжелой. Многие медики говорят о том, что вирус приспосабливается к человеческой популяции и становится менее агрессивным. Ему попросту невыгодно губить тех, с чьей помощью он сам может существовать.
Вирусолог Анатолий Альтштейн, как и ряд других экспертов, предполагает, что во вторую волну ковид станет более массовым, но будет протекать легче, доля тяжелых случаев уменьшится.
Также ситуация теперь куда более выигрышная в плане готовности медицины: сейчас мы уже не так беззащитны, как было весной, и принимаются все меры, чтобы сгладить вторую волну.
В целом, врачи советуют обязательно привиться в этом сезоне от гриппа, как только поступит свежая вакцина. Глава Всемирной организации здравоохранения заявил на днях:

«Есть зеленые ростки надежды, и независимо от того, где находится страна, регион, город или поселок, никогда не поздно обратить вспять вспышку COVID-19».

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Комментарии
Коронавирус , Виталий Зверев , Михаил Фаворов , Анна Попова , Татьяна Голикова , Геннадий Онищенко , Арег Тотолян , Кирилл Дмитриев , Владимир Путин , Дмитрий Куракин , Минздрав РФ , ВОЗ , РАН , Роспотребнадзор , Российский фонд прямых инвестиций , газета "Известия" , CNN , Интерфакс
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