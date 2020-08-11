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Раскрыт эффективный способ избежать заражения коронавирусом 

Lenta.ru 2 часа назад
Раскрыт эффективный способ избежать заражения ковид
Фото: Lenta.ru
Шелли Миллер (Shelly Miller), профессор инженерной механики Университета Колорадо в Боулдере (США), раскрыла изданию Conversation эффективный способ избежать заражения коронавирусом в помещении. Согласно словам исследовательницы, необходимо правильно проветривать комнату, избавляясь от застоявшегося воздуха.
По словам Миллер, если вирус попал в воздух внутри здания, можно попробовать удалить патогена из помещений или дать доступ свежему воздуху снаружи. Если внутри находится несколько человек, то обновлять воздух в норме следует не реже шести раз каждый час. Этот показатель называется скоростью воздухообмена. В коммерческие зданиях воздух обычно подается через системы отопления, вентиляции и кондиционирования, а в жилых домах — через открытые окна, двери и щели.
В случае пандемии обновление воздуха должно происходить чаще. Исследование, проведенное в 2016 году, показало, что скорость воздухообмена, равная девяти разам в час, помогает уменьшить распространение SARS, MERS и H1N1 в больнице Гонконга. Однако многие здания в США и других странах, особенно школы, не соответствуют рекомендуемым нормам вентиляции. В этом случае Миллер советует держать окна и двери открытыми.
Чтобы узнать, является ли уровень воздухообмена в помещении оптимальным для предотвращения распространения коронавируса, можно определить концентрацию углекислого газа. На улице уровень двуокиси углерода составляет чуть более 400 частей на миллион (ррm), в хорошо проветриваемых помещениях — около 800 частей на миллион. По мнению Миллер, чтобы не заразиться коронавирусом, концентрация должна быть ниже 600 ppm. Для определения концентрации можно воспользоваться датчиками углекислого газа с точностью в пределах 50 ppm.
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