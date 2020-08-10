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Билл Гейтс рассказал, когда мир преодолеет коронавирус 

РИА Новости 20 часов назад
Билл Гейтс предсказал, когда мир победит COVID-19
Фото: Р-Спорт
Пандемию коронавируса удастся остановить только через два с половиной года, заявил основатель Microsoft Билл Гейтс в интервью Wired.

"Это не Первая мировая война и не Вторая мировая война, но масштабы негативных потрясений для всей системы сопоставимы", — отметил он.

Предприниматель считает, что "богатый мир" сможет справиться с инфекцией примерно на год раньше остальных. Он выразил сожаление, что пандемия существенно замедлила прогресс в поиске лекарств для борьбы с малярией, полиомиелитом и ВИЧ.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, число больных COVID-19 по всему миру превысило 19,7 миллиона человек. Жертвами пандемии стали более 728 тысяч.
В России коронавирус обнаружили у 893 тысяч человек. Умерли более 15 тысяч, свыше 696 тысяч выздоровели.
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Коронавирус , Билл Гейтс , Microsoft
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