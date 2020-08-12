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Вирусолог высказался о безопасности отечественной вакцины от коронавируса 

РИА «ФедералПресс» и ещё 7 2 часа назад
Вирусолог высказался о вакцине от коронавируса
Фото: РИА "ФедералПресс"
Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн прокомментировал заявления о безопасности отечественной вакцины от коронавируса. По его словам, предварительные данные показывают, что она эффективна и безопасна.
Он также отметил, что, чтобы это подтвердить, необходимо провести третью фазу тестирования. Ожидается, что она завершится в конце 2020 года, передает РИА «Новости».

«Хотя предварительные данные показали, что она может быть и безопасной, и эффективной. Но для того, чтобы это утверждать с полным правом, нужно, чтобы была проведена третья фаза», — прокомментировал Альтштейн.

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Коронавирус , РИА Новости
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