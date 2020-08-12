Вирусолог высказался о вакцине от коронавируса

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн прокомментировал заявления о безопасности отечественной вакцины от коронавируса. По его словам, предварительные данные показывают, что она эффективна и безопасна.

Он также отметил, что, чтобы это подтвердить, необходимо провести третью фазу тестирования. Ожидается, что она завершится в конце 2020 года, передает РИА «Новости».