Мясников рассказал, как правильно носить маску 

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, как правильно носить защитную маску. По словам доктора, в дискуссию на тему «Носить или не носить?» он ввязываться не собирается, поскольку на сегодня вопрос так уже не стоит. «Есть правила, и их надо соблюдать», — подчеркнул эксперт в своем новом Instagram-посте.

Доктор Мясников отметил, что большинство людей воспринимает маску как пропуск в магазин или общественный транспорт, а не средство защиты. Поэтому маски носят «для галочки», чтобы к ним не приставали.

«На подбородке, на губах — нос наружу, и обязательно сдергивают их, когда хотят чихнуть! При этом часто у них одна-единственная дежурная маска в кармане на все случаи жизни. Смысла в этом нет никакого, один вред», — заявил Александр Мясников.

Телеведущий также прошелся по декоративным маскам — сделанным из неподходящих материалов, зачастую кружевных, «расписных» и дизайнерских. Он предупредил, что от красивой, но неправильно сделанной маски, толку мало. Ведь защиту может обеспечить только многослойная повязка для лица.

В завершение Мясников дал советы по правильному ношению масок:

Одноразовые маски необходимо надевать синей стороной внутрь и обжимать гибкое ребро по форме переносицы. Маску нужно менять регулярно и часто. Оптимально — каждый час, но не реже, чем каждые три часа. Многоразовые маски нужно ежедневно стерилизовать и менять их несколько раз в день. Лучше всего носить с собой на смену сразу несколько штук. Маску можно не использовать, если человек находится в одиночестве (в помещении, на улице или в машине), но при приближении другого — нужно сразу ее надеть. Надеяться только на маску, как на стопроцентное средство защиты, не стоит. Самой эффективной профилактической мерой, по рекомендации ВОЗ , является соблюдение дистанции в полтора метра.