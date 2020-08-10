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Мясников рассказал, как правильно носить маску 

Экспресс газета и ещё 2 2 часа назад
Мясников рассказал, как правильно носить маску
Фото: Экспресс газета
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, как правильно носить защитную маску. По словам доктора, в дискуссию на тему «Носить или не носить?» он ввязываться не собирается, поскольку на сегодня вопрос так уже не стоит. «Есть правила, и их надо соблюдать», — подчеркнул эксперт в своем новом Instagram-посте.
Доктор Мясников отметил, что большинство людей воспринимает маску как пропуск в магазин или общественный транспорт, а не средство защиты. Поэтому маски носят «для галочки», чтобы к ним не приставали.

«На подбородке, на губах — нос наружу, и обязательно сдергивают их, когда хотят чихнуть! При этом часто у них одна-единственная дежурная маска в кармане на все случаи жизни. Смысла в этом нет никакого, один вред», — заявил Александр Мясников.

Телеведущий также прошелся по декоративным маскам — сделанным из неподходящих материалов, зачастую кружевных, «расписных» и дизайнерских. Он предупредил, что от красивой, но неправильно сделанной маски, толку мало. Ведь защиту может обеспечить только многослойная повязка для лица.
В завершение Мясников дал советы по правильному ношению масок:
Одноразовые маски необходимо надевать синей стороной внутрь и обжимать гибкое ребро по форме переносицы. Маску нужно менять регулярно и часто. Оптимально — каждый час, но не реже, чем каждые три часа. Многоразовые маски нужно ежедневно стерилизовать и менять их несколько раз в день. Лучше всего носить с собой на смену сразу несколько штук. Маску можно не использовать, если человек находится в одиночестве (в помещении, на улице или в машине), но при приближении другого — нужно сразу ее надеть. Надеяться только на маску, как на стопроцентное средство защиты, не стоит. Самой эффективной профилактической мерой, по рекомендации ВОЗ, является соблюдение дистанции в полтора метра.

«Повторю: самая эффективная мера профилактики — соблюдать дистанцию, не жаться друг к другу!» — напомнил врач.

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Коронавирус , Александр Мясников , ВОЗ
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