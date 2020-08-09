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Российский врач сравнил опасность нового смертельного вируса и коронавируса 

Lenta.ru 3 часа назад
Новый смертельный вирус сравнили с COVID-19
Фото: Lenta.ru
Новый смертельный вирус SFTS менее опасен, чем сочетание коронавируса и гриппа. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил доцент кафедры внутренних болезней лечебного факультета Новосибирского государственного медицинского университета Владислав Митрохин.
По его словам, новый вирус пока мало изучен и известно лишь то, что у него желудочно-кишечное проявление.

«Такое впечатление, что это будет чем-то местным и не распространится, как коронавирус. Но пока что слишком мало данных, точно неизвестно, какие у вируса пути заражения», — сказал российский врач, оценивая опасность SFTS.

Ранее 9 августа вирусолог Евгения Тарасова назвала минимальной вероятность того, что обнаруженный в Китае вирус перекочует в Россию. Он также пояснила, что SFTS принадлежит к группе буньявирусов. Они встречаются у насекомых, грызунов, членистоногих и млекопитающих, передается через кровь, гной, укусы, попадая на слизистую биологических веществ из организма носителя болезни.
В Роспотребнадзоре рассказали, что SFTS — не новая инфекция, поскольку впервые была обнаружена еще в 2009 году. Ее симптомами являются тромбоцитопения, лейкоцитопения, поражения желудочно-кишечного тракта, рвота, диарея. Кроме того, существуют диагностикумы для определения данного заболевания, которые позволяют выявить его при помощи ПЦР— и ИФА-тестов.
О вспышке нового типа вируса SFTS в Китае сообщалось 8 августа. От него уже умерли как минимум семь человек. При этом специалисты считают, что при соблюдении всех мер предосторожности поводов для паники нет.
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Комментарии 1
Коронавирус , Евгений Тарасов , Роспотребнадзор
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