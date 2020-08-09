Ученые предложили стерилизовать маски в мультиварке

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. Ученые из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне предлагают обрабатывать медицинские защитные маски в электрических бытовых мультиварках в течение 50 минут в режиме "сухой" готовки. В первую очередь имеются в виду защитные респираторы №95, но таким способом можно обеззараживать и многоразовые маски других типов, поясняют исследователи, рассказавшие о нем на страницах журнала Environmental Science and Technology Letters, который издается Американским химическим обществом.

Доступность и надежность

Разработчики метода, профессора Иллинойсского университета Нгуен Тхань Хыонг и Вишал Верма отмечают, что "защитные маски типа №95 являются эффективным защитным средством против проникновения в дыхательные пути человека капель жидкости, мельчайших твердых частиц, а также микроорганизмов, к которым относится и вирус COVID-19".

Маски № 95 в мире относятся к "золотому стандарту" респираторных защитных средств, поясняют ученые, что вызвало на них ажиотажный спрос во время пандемии.

"Имеется множество способов стерилизации защитных масок, в том числе и масок №95, но зачастую структура масок нарушается под воздействием горячего пара, химических ингредиентов, используемых при обеззараживании, что не всегда позволяет сохранить необходимый уровень фильтрации и целостность слоев", — отмечает Верна.

Простота и универсальность

Ученые уверены, что подобный метод стерилизации отвечает главным критериям санобработки: обеззараживанию, фильтрации и достаточному поступлению воздуха в дыхательные пути человека без каких-либо дополнительных приспособлений и реагентов.

А широкая распространенность электрических бытовых приборов позволит практически всем воспользоваться этим нехитрым способом обеззараживания масок, считают ученые.

Исследователи в ходе работы обнаружили, что данный вид стерилизации при 100 градусов Цельсия в течение 50 минут позволяет подавить четыре вида вирусов, включая коронавирус, и сделать это даже эффективнее, чем при облучении ультрафиолетом.

"Изготовленная модель мультиварки дает полную информацию о том, как разрушаются вирусы, как проходит фильтрация через маску мелких частиц и как сохраняется нормальный газообмен при прохождении через ткани маски воздуха на 95%, — заявил Верма. — Причем после 20 циклов обеззаpаживания слои маски сохраняли первоначальные функции".

Ученые рекомендуют данный метод и социальным работникам, оказывающим помощь подопечным в домашних условиях, а также медикам в небольших лечебных и санаторных учреждениях, не располагающих широкими возможностями стерилизации классическим способом.