В Италии очередная вспышка коронавируса

В эту пятницу в Италии обнаружился резкий скачок подтвержденных случаев заражения коронавирусом, сообщает издание The Guardian. Всего за сутки показатель вырос на 38%.

Сообщается, что в стране за прошедшие сутки зафиксировано 522 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Такого высокого суточного прироста в стране не фиксировалось с конца мая.

Около трети подтвержденных случаев инфицирования приходится на северо-восточный регион Венето. Представители администрации города считают, что всему виной отпуска.

Оказалось, новые случаи инфицирования были обнаружены у жителей, которые недавно побывали на отдыхе в Испании, в Перу, на Мальте, в Хорватии и в Греции.