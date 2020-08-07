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В Италии обнаружена резкая вспышка коронавируса 

Анастасия Иванова 3 часа назад
В Италии очередная вспышка коронавируса
Фото: Рамблер
В эту пятницу в Италии обнаружился резкий скачок подтвержденных случаев заражения коронавирусом, сообщает издание The Guardian. Всего за сутки показатель вырос на 38%.
Сообщается, что в стране за прошедшие сутки зафиксировано 522 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Такого высокого суточного прироста в стране не фиксировалось с конца мая.
Около трети подтвержденных случаев инфицирования приходится на северо-восточный регион Венето. Представители администрации города считают, что всему виной отпуска.
Оказалось, новые случаи инфицирования были обнаружены у жителей, которые недавно побывали на отдыхе в Испании, в Перу, на Мальте, в Хорватии и в Греции.
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