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Россиянам назвали противопоказания к вакцине от коронавируса 

Lenta.ru и ещё 6 1 час назад
Названы противопоказания к вакцине от коронавируса
Фото: Lenta.ru
Противопоказаниями к вакцинации от коронавируса являются температура и аллергическая реакция. Их россиянам назвал профессор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».
Профессор посоветовал пациентам заранее сообщать врачам, что у них может быть аллергическая реакция. Скорее всего, им стоит воздержаться от прививки.
В остальных случаях можно делать вакцину от коронавируса, в том числе и пожилым людям, добавил Альтштейн.
Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что частицы коронавируса в вакцине не могут навредить организму, потому что они не живые и не могут размножаться. При этом они могут вызывать у пациента дискомфорт, так как из-за них иммунная система начинает активнее работать. Из-за этого также может подняться температура, но проблема снимается таблеткой парацетамола, уточнил Гинцбург.
Как сообщил заместитель главы Минздрава Олег Гриднев, вакцина, разработанная центром имени Гамалеи будет зарегистрирована к 12 августа. По его словам, первыми ее получат наиболее уязвимые группы — медики и пожилые люди.
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Коронавирус , Новости , Александр Гинцбург , Олег Гриднев , Минздрав РФ , Курчатовский институт , Радиостанция "Говорит Москва"
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