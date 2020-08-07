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Мясников назвал два сценария развития пандемии коронавируса 

РИА Новости и ещё 4 4 часа назад
Мясников назвал два сценария развития пандемии
Фото: РИА Новости
Врач и телеведущий Александр Мясников в своем телеграм-канале рассказал, что у пандемии коронавируса есть два возможных пути развития.
Согласно первому сценарию, человечеству удастся остановить распространение COVID-19.

"На самом деле этот радужный вариант возможен лишь при условии, если вакцина окажется эффективной, безопасной и ей воспользуются те же 70 процентов населения",

— написал он.
В противном случае, по словам Мясникова, вирус будет медленно распространяться несинхронными волнами, теряя свою болезнетворную силу.

"Поэтому, когда читаете в рекомендациях экспертов "остановить", понимайте "приостановить". Три буквы, но за ними очень многозначительная разница",

— заключил врач.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус , Александр Мясников
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