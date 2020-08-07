Мясников назвал два сценария развития пандемии

Врач и телеведущий Александр Мясников в своем телеграм-канале рассказал, что у пандемии коронавируса есть два возможных пути развития.
Согласно первому сценарию, человечеству удастся остановить распространение COVID-19.
"На самом деле этот радужный вариант возможен лишь при условии, если вакцина окажется эффективной, безопасной и ей воспользуются те же 70 процентов населения",
— написал он.
В противном случае, по словам Мясникова, вирус будет медленно распространяться несинхронными волнами, теряя свою болезнетворную силу.
"Поэтому, когда читаете в рекомендациях экспертов "остановить", понимайте "приостановить". Три буквы, но за ними очень многозначительная разница",
— заключил врач.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.