Что будет с карантином в сентябре

В Москве и России в целом не боятся второй волны коронавируса, а вот перспектива новых запретов и ограничений пугает народ все больше. Сервисы интернет-статистики показывают рост поисковых запросов на тему «карантина в сентябре». В соцсетях множатся слухи о том, что и когда могут снова закрыть.

Подозрения усилились, когда в Москве ужесточили масочный режим, принуждая к его выполнению рейдами и штрафами. А еще из-за границы постоянно тревожат, что «пандемия ускоряется» и «вторая волна началась». Если там паникуют, а кое-где даже возвращают локдаун, то и для нас такой сценарий в принципе не исключен?

Худший вариант: где и какие запреты уже вернули

Пока что можно порадоваться, что мы живем в России, а не в Англии или Австралии. И там, и там из-за новых вспышек опять ввели строгие ограничения. То есть мы уже сейчас можем увидеть, что будет при худшем развитии событий, намекают мировые СМИ.

1. Мягкий локдаун

В новую карантинную зону попали свыше 4,5 млн жителей нескольких графств северной Англии, включая Большой Манчестер.

Им запрещено: встречаться с кем-либо, кроме членов своей семьи и родственников, нуждающихся в уходе, ходить в гости и принимать гостей внутри и возле дома, сближаться и контактировать с другими людьми в любых общественных местах.

При этом по-прежнему разрешено: ездить на работу, посещать кафе, рестораны, спортзалы и т.д. в одиночку или только с членами семьи, а также собираться малочисленными группами на публичных площадках на свежем воздухе.

Полиция вправе требовать от людей разойтись и наказывать штрафами в 50-100 фунтов (5-10 тыс. рублей). Но за повторные нарушения придется заплатить вдвойне.

2. Суровый локдаун

Второй крупнейший город Австралии Мельбурн оказался в новом карантине с самыми суровыми ограничениями в мире.

Там введен комендантский час с 8 вечера до 5 утра, жителям запрещено удаляться больше, чем на 5 км от дома, ходить за покупками можно только поодиночке и только один раз в день, школьники и студенты снова переведены на удаленку. Кафе, рестораны, бары, спортзалы закрыты по всему штату Виктория. Возможно закрытие других отраслей бизнеса. Все это — как минимум до 13 сентября.

При этом штрафы за непослушание гигантские: нет маски — 200 австралийских долларов (10,5 тыс. рублей), заражен и нарушил самоизоляцию — почти 5 тыс. долларов (260 тыс. рублей).

А злостным нарушителям ограничений грозит суд, где максимальный штраф достигает 20 тыс. долларов (больше миллиона рублей).

Всё это притом, что прирост заболевших по всему штату Виктория — как в Москве или намного меньше: в июле-августе показатели скачут от 100-200 до 600-700 человек в день.

В Москве, как и предсказывал мэр Сергей Собянин , прирост заболевших уже вторую неделю держится на показателях, близких к 700.

Прогноз для России: будем как в Швеции

Прогноз на осень по нашей стране внезапно дал журналист кремлевского пула, спецкор отдела политики «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов

«Будет ли в России вторая волна коронавируса? В том виде, как это происходило весной — с самоизоляцией, запретом на выход из домов и электронными пропусками — нет. Еще одного удара нерабочими месяцами отечественная экономика может и не перенести. Поэтому дальше будем переживать на ногах в шведском варианте», — написал он 6 августа в своем в телеграм-канале.

«Рост заболеваемости в стране, как и в остальном мире, пойдет все шире, но по всем прогнозам, вирус с каждой неделей "теряет силу", поэтому репортажей об ужасах красной зоны мы больше не увидим», — уверен журналист.

«Если не случится ничего сверхординарного, коллективный иммунитет через некоторое время придавит новый коронавирус до уровня сезонного гриппа, где ему и место. Хотя вернуться к обычной жизни без масок и соцдистанции, как это ни печально, вряд ли удастся до следующей весны», — подытожил спецкор.

В целом, этот прогноз полностью соответствует свежим заявлениям московских властей . В мэрии сказали, что 500-800 случаев в столице — это «нормальный процесс» и «не критично», так что снова вводить карантин в сентябре не планируется. А чуть ранее сам Собянин предупредил, что масочный режим сохранится еще на месяцы.

Шведам на смех

А кстати, как там сейчас в Швеции? Месяц назад газета The New York Times назвала эту страну в плохом смысле «поучительным примером» для мира. Мол, там не стали вводить ограничения и получили на 5 с лишним тысяч смертей больше, чем в соседних Дании, Финляндии и Норвегии. А если сравнивать число летальных исходов на миллион жителей, то шведы вошли в топ-10 наций с худшими показателями и аж на 40% обогнали США.

Но сейчас в Швеции все относительно благополучно. Пик прироста зараженных был в июне (максимум +1803 случая), а к июлю резко снизился.

В августе пока выявляют то десятки, то сотни новых заболевших (максимум +331). Смертность вообще упала до единичных случаев. Прирост выявляемых больных в Швеции с начала эпидемии. График Worldometers

Главный шведский эпидемиолог Андерс Тегнелл и сейчас уверен, что все было сделано правильно. Вместо жесткой принудиловки, как в других странах, шведам дали рекомендации по безопасности и личный выбор — соблюдать или не соблюдать ценой собственного здоровья. Большинство соблюдали, не страдая при этом от затяжных ограничений, запретов и штрафов.

В России-то, конечно, так не получится: не умеем ни мы, ни власти. Так что если и будет у нас «в шведском варианте», то под густым российским соусом.

Просто показатель: подавляющее большинство шведов (65%) по-прежнему доверяют своему Агентству общественного здравоохранения. Они готовы выполнять эпидемические рекомендации, тогда как россияне (как и австралийцы, американцы и даже «образцовые» немцы) делают это неохотно, часто из-под палки, а при случае нарушают.