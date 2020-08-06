Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что будет с карантином в сентябре: власти определились с планами 

Anews 5 часов назад
Что будет с карантином в сентябре
Фото: РИА Новости
В Москве и России в целом не боятся второй волны коронавируса, а вот перспектива новых запретов и ограничений пугает народ все больше. Сервисы интернет-статистики показывают рост поисковых запросов на тему «карантина в сентябре». В соцсетях множатся слухи о том, что и когда могут снова закрыть.
Подозрения усилились, когда в Москве ужесточили масочный режим, принуждая к его выполнению рейдами и штрафами. А еще из-за границы постоянно тревожат, что «пандемия ускоряется» и «вторая волна началась». Если там паникуют, а кое-где даже возвращают локдаун, то и для нас такой сценарий в принципе не исключен?

Худший вариант: где и какие запреты уже вернули

Пока что можно порадоваться, что мы живем в России, а не в Англии или Австралии. И там, и там из-за новых вспышек опять ввели строгие ограничения. То есть мы уже сейчас можем увидеть, что будет при худшем развитии событий, намекают мировые СМИ.

1. Мягкий локдаун

В новую карантинную зону попали свыше 4,5 млн жителей нескольких графств северной Англии, включая Большой Манчестер.
Им запрещено: встречаться с кем-либо, кроме членов своей семьи и родственников, нуждающихся в уходе, ходить в гости и принимать гостей внутри и возле дома, сближаться и контактировать с другими людьми в любых общественных местах.
При этом по-прежнему разрешено: ездить на работу, посещать кафе, рестораны, спортзалы и т.д. в одиночку или только с членами семьи, а также собираться малочисленными группами на публичных площадках на свежем воздухе.
Полиция вправе требовать от людей разойтись и наказывать штрафами в 50-100 фунтов (5-10 тыс. рублей). Но за повторные нарушения придется заплатить вдвойне.

2. Суровый локдаун

Второй крупнейший город Австралии Мельбурн оказался в новом карантине с самыми суровыми ограничениями в мире.
Там введен комендантский час с 8 вечера до 5 утра, жителям запрещено удаляться больше, чем на 5 км от дома, ходить за покупками можно только поодиночке и только один раз в день, школьники и студенты снова переведены на удаленку. Кафе, рестораны, бары, спортзалы закрыты по всему штату Виктория. Возможно закрытие других отраслей бизнеса. Все это — как минимум до 13 сентября.
При этом штрафы за непослушание гигантские: нет маски — 200 австралийских долларов (10,5 тыс. рублей), заражен и нарушил самоизоляцию — почти 5 тыс. долларов (260 тыс. рублей).

А злостным нарушителям ограничений грозит суд, где максимальный штраф достигает 20 тыс. долларов (больше миллиона рублей).

Всё это притом, что прирост заболевших по всему штату Виктория — как в Москве или намного меньше: в июле-августе показатели скачут от 100-200 до 600-700 человек в день.
В Москве, как и предсказывал мэр Сергей Собянин, прирост заболевших уже вторую неделю держится на показателях, близких к 700.

Прогноз для России: будем как в Швеции

Прогноз на осень по нашей стране внезапно дал журналист кремлевского пула, спецкор отдела политики «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.
«Будет ли в России вторая волна коронавируса? В том виде, как это происходило весной — с самоизоляцией, запретом на выход из домов и электронными пропусками — нет. Еще одного удара нерабочими месяцами отечественная экономика может и не перенести. Поэтому дальше будем переживать на ногах в шведском варианте», — написал он 6 августа в своем в телеграм-канале.

«Рост заболеваемости в стране, как и в остальном мире, пойдет все шире, но по всем прогнозам, вирус с каждой неделей "теряет силу", поэтому репортажей об ужасах красной зоны мы больше не увидим», — уверен журналист.

«Если не случится ничего сверхординарного, коллективный иммунитет через некоторое время придавит новый коронавирус до уровня сезонного гриппа, где ему и место. Хотя вернуться к обычной жизни без масок и соцдистанции, как это ни печально, вряд ли удастся до следующей весны», — подытожил спецкор.
В целом, этот прогноз полностью соответствует свежим заявлениям московских властей. В мэрии сказали, что 500-800 случаев в столице — это «нормальный процесс» и «не критично», так что снова вводить карантин в сентябре не планируется. А чуть ранее сам Собянин предупредил, что масочный режим сохранится еще на месяцы.

Шведам на смех

А кстати, как там сейчас в Швеции? Месяц назад газета The New York Times назвала эту страну в плохом смысле «поучительным примером» для мира. Мол, там не стали вводить ограничения и получили на 5 с лишним тысяч смертей больше, чем в соседних Дании, Финляндии и Норвегии. А если сравнивать число летальных исходов на миллион жителей, то шведы вошли в топ-10 наций с худшими показателями и аж на 40% обогнали США.

Но сейчас в Швеции все относительно благополучно. Пик прироста зараженных был в июне (максимум +1803 случая), а к июлю резко снизился.

В августе пока выявляют то десятки, то сотни новых заболевших (максимум +331). Смертность вообще упала до единичных случаев. Прирост выявляемых больных в Швеции с начала эпидемии. График Worldometers
Главный шведский эпидемиолог Андерс Тегнелл и сейчас уверен, что все было сделано правильно. Вместо жесткой принудиловки, как в других странах, шведам дали рекомендации по безопасности и личный выбор — соблюдать или не соблюдать ценой собственного здоровья. Большинство соблюдали, не страдая при этом от затяжных ограничений, запретов и штрафов.
В России-то, конечно, так не получится: не умеем ни мы, ни власти. Так что если и будет у нас «в шведском варианте», то под густым российским соусом.
Просто показатель: подавляющее большинство шведов (65%) по-прежнему доверяют своему Агентству общественного здравоохранения. Они готовы выполнять эпидемические рекомендации, тогда как россияне (как и австралийцы, американцы и даже «образцовые» немцы) делают это неохотно, часто из-под палки, а при случае нарушают.
Видео дня. Как убрать отложения солей на шее
Anews: последние новости
Что нужно знать о коронавирусе сегодня: симптомы, риски и вторая волна Что нужно знать о коронавирусе сегодня: симптомы, риски и вторая волна «Не надо обманываться». Что сейчас с эпидемией в РФ что будет осенью «Не надо обманываться». Что сейчас с эпидемией в РФ что будет осенью Пульмонолог назвала угрожающий жизни симптом при коронавирусной пневмонии Пульмонолог назвала угрожающий жизни симптом при коронавирусной пневмонии
Комментарии
Коронавирус , Сергей Собянин , Дмитрий Смирнов , Правительство Москвы , Комсомольская правда , New York Times
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Комаровский назвал признаки опасных родинок
Комаровский назвал признаки опасных родинок
Комаровский назвал признаки опасных родинок
Комаровский назвал признаки опасных родинок
Онколог рассказал, чем опасна охриплость голоса
Онколог рассказал, чем опасна охриплость голоса
Онколог рассказал, чем опасна охриплость голоса
Онколог рассказал, чем опасна охриплость голоса
Новости партнеров
Видео
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
00:19
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
Новости Другое
В мире выявлена вспышка нового агрессивного вируса
00:21
В мире выявлена вспышка нового агрессивного вируса
Коронавирус
Стало известно, что происходит с ценами на лекарства
01:14
Стало известно, что происходит с ценами на лекарства
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как убрать отложения солей на шее
01:40
Как убрать отложения солей на шее
Народная медицина
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
00:52
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
Новости
Почему летом болит горло
06:04
Почему летом болит горло
Болезни и лекарства ЗОЖ
Врачи рассказали, какой грипп придет осенью
00:29
Врачи рассказали, какой грипп придет осенью
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как быстро измерить давление без тонометра
04:19
Как быстро измерить давление без тонометра
ЗОЖ
ВОЗ заявила, что лекарства от COVID нет
00:16
ВОЗ заявила, что лекарства от COVID нет
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение