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«В поликлинику сдать — для опытов!»: академик о вакцинации 

Anews и ещё 4 3 часа назад
На фоне обещаний Минздрава РФ начать массовую вакцинацию от коронавируса уже в октябре один из лучших вирусологов страны призвал не спешить и не заблуждаться. Пока «совершенно неправильно» говорить о том, что вакцина эффективна и безопасна, предостерег академик РАН Сергей Зверев на Радио «КП».
В поликлинику сдать — для опытов!
Ученый назвал два главных риска.

«Во-первых, могут появиться неизвестные нам побочные эффекты — спустя год или даже полгода после прививки, не говорят уже о более долгосрочной перспективе»,

— сказал Зверев, который возглавляет московский НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова.
Во-вторых, по его мнению, никакая эффективность вакцины пока не доказана.

«С того времени, которое прошло с появления коронавируса, можно создать хорошую вакцину, но проверить, насколько она хороша, эффективна и безопасна, совершенно невозможно»,

— категорично заявил эксперт.
Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости
Он напомнил, что в России пока известно об успехе на нескольких десятках добровольцев. Между тем в Китае в первой фазе испытаний участвовало около 500 человек, в США планируется проведение третьей фазы исследований на 30 тысячах американцев.

«А мы хотим после коротких испытаний, не поняв толком, что это такое, прививать врачей и учителей? Напоминает фильм "Эта веселая планета", там был член космического экипажа, на котором всё пробовали, потому что он был самый незначащий»,

— сравнил академик Зверев.
В Минздраве сообщили, что первыми в России будут привиты медицинские работники и пожилые люди.

Отказался наотрез

Ученый также подчеркнул, что совершенно не понятно, как долго будет сохраняться приобретенный после вакцинации иммунитет. Да и в принципе никто до конца не знает, как вакцина такого типа будет в дальнейшем вести себя в человеческом организме.

«Потому что это векторная вакцина, сделанная на основе аденовируса, куда вставлен фрагмент генома коронавируса. Это новые технологии, пока еще наука, а не клиническая практика. Нигде широко такая технология не применяется»,

— пояснил Зверев.
По его словам, известно только об одном подобном препарате, который разрешен в Японии для лечения рака шеи. Так что надо очень тщательно исследовать, прежде чем применять такие технологии для массовой вакцинации, заключил он.
РИА Новости / Максим Богодвид
Ранее Виталий Зверев выразил убеждение, что если даже максимально ускорить все процедуры, то самое раннее, когда можно будет распространять вакцину — это конец 2021 года. До тех пор он наотрез отказался делать прививку от коронавируса.
Всего в России скоростными темпами разрабатывается с десяток вакцин, две из них, как объявлено, «в высокой степени готовности». Первый препарат — от Национального исследовательского центра им. Гамалеи — обещают зарегистрировать уже 12 августа. В этом случае Россия первой в мире объявит о появлении вакцины от коронавируса.
Академик Зверев предполагает, что именно на это первенство и направлена нынешняя гонка: «Инфекция не такая страшная, чтобы пороть горячку. Смертность невысокая. Мне кажется, ситуация с вакцинацией уже переходит в политическую плоскость и не имеет отношения к самой борьбе с коронавирусом».
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Коронавирус , Видео , Виталий Зверев , Сергей Зверев , Министерство обороны , Минздрав РФ , Курчатовский институт , РАН , РИА Новости
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