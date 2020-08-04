Назван безопасный способ делать покупки в пандемию

Во время пандемии в магазинах лучше всего стоит расплачиваться пластиковыми картами: на наличных вирус может оставаться до нескольких дней. О безопасных способах делать покупки во время пандемии рассказала специалист научно-клинического отдела МГЦ СПИД и Международного учебно-методического центра вирусологии человека медицинского института РУДН Елена Белова . Ее слова приводит «Комсомольская правда».

Специалисты предупреждают, что риск заразиться коронавирусом возрастает после того как человек потрогав какую-либо поверхность, потом прикасается к лицу. Поэтому осторожность нужно соблюдать и при безналичных расчетах: пинкод на терминале нужно набирать не пальцем, а каким-нибудь предметом. Часто для бесконтактной оплаты используется смартфон, его нужно чаще протирать. Минимизировать контакты с наличными советуют и сотрудникам банков: контакт с купюрами призвали уменьшить как сотрудникам, так и клиентам.

По состоянию на вторник, 4 августа, в России выявили 5159 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии COVID-19 в стране заболели свыше 861 тысячи человек, 14 351 умерли.