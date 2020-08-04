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Названы безопасные способы делать покупки во время пандемии 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Назван безопасный способ делать покупки в пандемию
Фото: Lenta.ru
Во время пандемии в магазинах лучше всего стоит расплачиваться пластиковыми картами: на наличных вирус может оставаться до нескольких дней. О безопасных способах делать покупки во время пандемии рассказала специалист научно-клинического отдела МГЦ СПИД и Международного учебно-методического центра вирусологии человека медицинского института РУДН Елена Белова. Ее слова приводит «Комсомольская правда».
Специалисты предупреждают, что риск заразиться коронавирусом возрастает после того как человек потрогав какую-либо поверхность, потом прикасается к лицу. Поэтому осторожность нужно соблюдать и при безналичных расчетах: пинкод на терминале нужно набирать не пальцем, а каким-нибудь предметом. Часто для бесконтактной оплаты используется смартфон, его нужно чаще протирать. Минимизировать контакты с наличными советуют и сотрудникам банков: контакт с купюрами призвали уменьшить как сотрудникам, так и клиентам.
По состоянию на вторник, 4 августа, в России выявили 5159 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии COVID-19 в стране заболели свыше 861 тысячи человек, 14 351 умерли.
В целом на фоне пандемии и глобального кризиса необходимость наличных отходит на второй план. В платежной системе PayPal заметили резкое ускорение темпов электронной коммерции. Сейчас все больше людей в мире отказываются от оплаты покупок, требующей физического контакта.
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Комментарии
Коронавирус , Другое , Елена Белова , PayPal , РУДН , Комсомольская правда
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