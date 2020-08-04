Ученые доказали, что коронавирус влияет на психику человека. Однако пандемия сказалась не только на тех, кто переболел инфекцией. Психологические проблемы появились и у многих людей без коронавируса. Врач из США Татьяна Мельник на своей странице в Facebook рассказала, как теперь в Америке работают с пациентами. Подробнее — в материале "Рамблера".

Медик работает в Университете Миннесоты в штате Миннеаполис. По словам Татьяны Мельник, из-за пандемии коронавируса пациентам во время визита в клинику сразу дают направление к психологу, "еще до того, как анамнез полностью собран". Из-за сложившейся в мире ситуации у многих людей началась депрессия и тревожные расстройства "в комбинации с привычными проблемами в виде диабета".

"Пациентки начинают рыдать от одного вопроса о том, как они справляются. Гора бумажных салфеток в мусорке достоверно подтверждает, что среднестатистическая посетительница нашей клиники далеко не в восторге от сложившейся ситуации и сдерживает эмоции из последних сил. А уж те, кто имел проблемы и до ковидокалипсиса, похоже совсем самоизолироваались от общества и ушли в глубокую дыру депрессии. Как их оттуда извлекать, если у них нет ни сил, ни мотивации даже позвонить с просьбой о помощи — я даже не представляю", — написала врач.

Поэтому направление к психологу и назначение антидепрессантов теперь — привычная практика в американской клинике.

"Затянувшийся вирусно-карантинный марафон основательно измотал население".

Кроме того, по мнению Татьяны Мельник, ситуацию ухудшает приближающийся учебный год. Нервное напряжение растет не только у родителей, но и у педагогов.