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Ученые нашли новый способ определить тяжесть COVID-19 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Ученые нашли новый способ определить тяжесть ковид
Фото: РИА Новости
Японские ученые утверждают, что придумали, как по анализу мочи определять, вызовет ли коронавирус тяжелую форму COVID-19. Об этом сообщил телеканал NHK.
Сотрудники Государственного центра международных медицинских исследований Японии изучали взаимосвязь концентрации маркеров повреждения почек — белков L-FABP, содержащихся в моче при низком поступлении кислорода, с изменениями симптомов пациентов с заболеванием COVID-19, которое изначально у них проходило в легкой форме.
В результате тестирования 41 человека ученые установили, что из 13 пациентов с повышенной концентрацией белка L-FABP в моче восемь почувствовали себя хуже в течение недели, а двум из них потребовалась вентиляция легких по решению врачей.
В то же время еще у 28 человек с не превышающей норму концентрацией L-FABP в моче ухудшения симптомов замечено не было.
Вместе с тем, повышение концентрации белка L-FABP, связывающего печеночные жирные кислоты, уже само по себе говорит об остром почечном повреждении, что представляет собой риск для осложнений.
Считается, что уровень L-FABP в моче здоровых людей составляет 16 нанограмм на миллилитр.
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Коронавирус , Новости
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