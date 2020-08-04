Российскую вакцину от ковид протестируют на детях

По его словам, ранее институт никогда не проводил исследования на несовершеннолетних. Сейчас в центре совместно с педиатрами готовят пакет документов для Минздрава . «Чтобы на детях можно было это проводить, но только после того, как мы закончим все исследования на взрослых», — сказал он.

Гинцбург уточнил, что третья фаза испытаний на людях займет около пяти месяцев. В ней примут участие около двух тысяч человек.

Начальник Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов отмечал, что перед введением препарата детям его проверят на неполовозрелых животных.

Днем ранее в Минобороны объявили об успехах в разработке вакцины. Согласно результатам итогового обследования второй группы добровольцев, у всех появились антитела, побочных эффектов и отклонений в работе организма не было. В ведомстве сообщили, что это показатель безопасности препарата и его хорошей переносимости. Его зарегистрируют в течение десяти дней. Другую вакцину испытывает центр «Вектор», ее производство может стартовать в ноябре.