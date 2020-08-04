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Российскую вакцину от коронавируса протестируют на детях 

Lenta.ru и ещё 39 1 час назад
Российскую вакцину от ковид протестируют на детях
Фото: Lenta.ru
Тестирование российской вакцины от коронавируса на детях запланировано на январь-февраль следующего года. Об этом РИА Новости рассказал глава Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
По его словам, ранее институт никогда не проводил исследования на несовершеннолетних. Сейчас в центре совместно с педиатрами готовят пакет документов для Минздрава. «Чтобы на детях можно было это проводить, но только после того, как мы закончим все исследования на взрослых», — сказал он.
Гинцбург уточнил, что третья фаза испытаний на людях займет около пяти месяцев. В ней примут участие около двух тысяч человек.
Начальник Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов отмечал, что перед введением препарата детям его проверят на неполовозрелых животных.
Днем ранее в Минобороны объявили об успехах в разработке вакцины. Согласно результатам итогового обследования второй группы добровольцев, у всех появились антитела, побочных эффектов и отклонений в работе организма не было. В ведомстве сообщили, что это показатель безопасности препарата и его хорошей переносимости. Его зарегистрируют в течение десяти дней. Другую вакцину испытывает центр «Вектор», ее производство может стартовать в ноябре.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко говорил, что в октябре начнется массовая бесплатная вакцинация россиян от COVID-19. В первую очередь прививку получат медики и учителя.
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Коронавирус , Новости , Александр Гинцбург , Вадим Тарасов , Михаил Мурашко , Министерство обороны , Минздрав РФ , Курчатовский институт , РИА Новости
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