По мнению Кожевниковой, вторая волна COVID-19 может начаться в случае, если люди не будут соблюдать меры предосторожности, в первую очередь — на российских курортах.

«В сентябре можно ожидать повышение заболеваемости, потому что большинство путешественников вернется домой», — сказала она.

При этом специалист отметила, что рост заболеваемости все равно не будет сильным, поскольку «какая-то часть населения уже переболела». Также Кожевникова указала на возросшее качество диагностики и полную готовность системы здравоохранения.

Ранее стало известно, что Краснодарский край побил рекорд по числу заражений коронавирусом. По данным местного портала, за последние сутки инфекцию подхватили 113 жителей и гостей популярных курортов, в том числе 72 женщины, 41 мужчина и 12 детей. Это самый высокий показатель заболеваемости в регионе с начала пандемии.