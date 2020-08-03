Оценена угроза роста дозы облучения из-за COVID-19 

Пандемия COVID-19 не представляет угрозы роста коллективной дозы облучения, вызванной массовым проведением компьютерной томографии (КТ) для выявления инфекции. Об этом заявил врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылев в эфире НСН.

По его словам, ожидать всплеска радиационно-индуцированных заболеваний у россиян не стоит, поскольку КТ грудной клетки — «это достаточно безопасная история».

«Действительно, увеличилось количество людей, которые сделали компьютерную томографию, в том числе и тех, кто обычно ее не делает. Но речь не идет о том, что один человек был вынужден многократно делать компьютерную томографию, как минимум, таких людей не так много», — отметил Пылев.

Он также подчеркнул, что медики, которые работают с оборудованием для КТ, имеют необходимую защиту и не находятся во время исследования рядом с каждым пациентом. Причем, по мнению врача, пациентов во время пандемии у них больше не стало — «как была полная запись, так и сейчас есть».