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Медсестра обнаружила необычное проявление COVID-19 

Анастасия Иванова 1 час назад
Медсестра обнаружила странное проявление COVID-19
Фото: depositphotos
Джули Фишер — медсестра, которая ухаживала за пациентами с COVID-19. В ходе своей работы она вела список симптомов, которые проявлялись у пациентов. Большинство из них было типично: потеря вкуса, высокая температура, но один оказался довольно неожиданным.
В марте женщина сама заболела и через несколько недель
после выздоровления заметила, что начала терять волосы.

"Во время духа я стала замечать, что у меня клочьями лезут волосы. Сначала я думала, что это из-за дешевого шампуня, но вскоре стало ясно, что это не шампунь", — рассказала она порталу WebMD.

Волосы лезли так сильно, что девушка забеспокоилась о состоянии щитовидной железы. Так как коронавирус может повлиять на этот орган. Со своей проблемой она обратилась к знакомым врачам, выяснилось, что облысение — один из симптомов, который коснулся не только ее.
Дерматологи утверждают, что это временная потеря волос, которая может быть связана с физическим или эмоциональным стрессом, высокой температурой, болезнью или потерей веса более чем на 10 кг.

"В жизненном цикле волос есть три момента. До 90% массы волос растут постоянно, 5% находятся в фазе покоя, а до 10% выпадают. Когда вы пережили сильный стресс, шок, до 50% ваших волос могут выпасть".

После сильной болезни волосы зачастую выпадают чуть позже, примерно через три месяца, а восстанавливаются в течение полугода.
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