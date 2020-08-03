Медсестра обнаружила странное проявление COVID-19

Джули Фишер — медсестра, которая ухаживала за пациентами с COVID-19. В ходе своей работы она вела список симптомов, которые проявлялись у пациентов. Большинство из них было типично: потеря вкуса, высокая температура, но один оказался довольно неожиданным.

В марте женщина сама заболела и через несколько недель

после выздоровления заметила, что начала терять волосы.

"Во время духа я стала замечать, что у меня клочьями лезут волосы. Сначала я думала, что это из-за дешевого шампуня, но вскоре стало ясно, что это не шампунь", — рассказала она порталу WebMD.

Волосы лезли так сильно, что девушка забеспокоилась о состоянии щитовидной железы. Так как коронавирус может повлиять на этот орган. Со своей проблемой она обратилась к знакомым врачам, выяснилось, что облысение — один из симптомов, который коснулся не только ее.

Дерматологи утверждают, что это временная потеря волос, которая может быть связана с физическим или эмоциональным стрессом, высокой температурой, болезнью или потерей веса более чем на 10 кг.

"В жизненном цикле волос есть три момента. До 90% массы волос растут постоянно, 5% находятся в фазе покоя, а до 10% выпадают. Когда вы пережили сильный стресс, шок, до 50% ваших волос могут выпасть".

После сильной болезни волосы зачастую выпадают чуть позже, примерно через три месяца, а восстанавливаются в течение полугода.