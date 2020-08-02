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Раскрыт неожиданный механизм действия коронавируса 

РИА Новости и ещё 3 2 часа назад
Раскрыт неожиданный механизм действия коронавируса
Фото: РИА Новости
Коронавирус провоцирует мощную иммунную реакцию, которая мешает борьбе с инфекцией, выяснили ученые из Университета Сан-Франциско. Результаты исследования опубликовал портал MedicalXpress.
Специалисты считают, что организм начинает избавляться от вируса уже через несколько минут после заражения, и чрезмерная борьба приводит к тяжелому течению болезни.
При этом реакция иммунитета при заражении коронавирусом существенно отличается от его поведения при попадании в организм вируса гриппа, отмечается в исследовании.
Также ученые выяснили, что коронавирус способен поражать не только клетки дыхательной системы человека, но и части других органов. В этом ему помогают белковые шипы, из-за которых он и получил свое название. Однако проникновение в клетки через дыхательные пути действительно является наиболее легким для вируса, считают ученые.
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