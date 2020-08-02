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Резкий рост числа заразившихся на Кубани объяснили 

Lenta.ru 2 часа назад
Резкий рост числа заразившихся на Кубани объяснили
Фото: Lenta.ru
Резкий рост числа заразившихся коронавирусом на Кубани произошел из-за пренебрежения жителями и гостями региона правилами индивидуальной защиты. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19, передает ТАСС.

«После снятия практически всех ограничений, люди стали активно встречаться, общаться, проводить совместные праздники. На таких мероприятиях социальная дистанция не соблюдается, часто маски не носятся. В результате участились случаи заболеваемости целыми семьями», — объяснили в ведомстве.

Также в оперштабе добавили, что в Краснодарском крае стали чаще проводить тесты на коронавирус, что повлияло на прирост заболевших. К тестированию привлекают не только государственные, но и частные клиники. Кроме того, в регионе увеличено число проверок соблюдения масочного режима в местах массового скопления людей.
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