Названа главная ошибка при коронавирусе 

Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов назвал главную ошибку россиян, которая приводят к распространению коронавируса. Слова специалиста приводит «Комсомольская правда».

По словам Бойцова, одним из основных факторов, влияющих на распространение инфекции, является отказ от ношения масок во время частичного снятия ограничений.

«Запомните: когда оба участника инфекционного процесса — и тот, кто заражен, но еще не знает об этом, и тот, кто не заражен, носят маски, то именно так мы останавливаем распространение инфекции. У нас в стране сейчас заболеваемость COVID-19 в целом хоть и снижается, но медленно. Во многом потому, что люди пренебрегают средствами защиты», — заявил он.

Также Бойцов признал, что трудно убедить россиян соблюдать масочный режим на улице, однако призвал обязательно носить средства защиты в общественных местах и транспорте. Кроме того, специалист указал на опасность самолечения в период пандемии.

Ранее ведущая Первого канала, доктор медицинских наук Елена Малышева заявила об опасности защитных масок для детей. В комментариях под одним из постов телеведущую попросили оценить вышедшее в Казахстане постановление надевать маски на новорожденных детей. «Это недопустимо

У детей несовершенная система дыхания. Кроме того, они не представляют никакой угрозы для взрослых», — ответила Малышева.