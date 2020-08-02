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Названа главная ошибка при коронавирусе 

Lenta.ru 2 часа назад
Названа главная ошибка при коронавирусе
Фото: «Коммерсантъ»
Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов назвал главную ошибку россиян, которая приводят к распространению коронавируса. Слова специалиста приводит «Комсомольская правда».
По словам Бойцова, одним из основных факторов, влияющих на распространение инфекции, является отказ от ношения масок во время частичного снятия ограничений.
«Запомните: когда оба участника инфекционного процесса — и тот, кто заражен, но еще не знает об этом, и тот, кто не заражен, носят маски, то именно так мы останавливаем распространение инфекции. У нас в стране сейчас заболеваемость COVID-19 в целом хоть и снижается, но медленно. Во многом потому, что люди пренебрегают средствами защиты», — заявил он.
Также Бойцов признал, что трудно убедить россиян соблюдать масочный режим на улице, однако призвал обязательно носить средства защиты в общественных местах и транспорте. Кроме того, специалист указал на опасность самолечения в период пандемии.
Ранее ведущая Первого канала, доктор медицинских наук Елена Малышева заявила об опасности защитных масок для детей. В комментариях под одним из постов телеведущую попросили оценить вышедшее в Казахстане постановление надевать маски на новорожденных детей. «Это недопустимо
У детей несовершенная система дыхания. Кроме того, они не представляют никакой угрозы для взрослых», — ответила Малышева.
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Комментарии 1
Коронавирус , Елена Малышева , Сергей Бойцов , Минздрав РФ , Комсомольская правда
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