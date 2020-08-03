Все новости на карте

По его словам, если в ближайшее время произойдет регистрация, страна обгонит по срокам США и другие страны.

«Это будет первая зарегистрированная вакцина от коронавируса», — подчеркнул он.

К концу этого года страна ежемесячно будет производить 10 миллионов доз препарата, отметил Дмитриев.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров говорил о нескольких миллионах доз в месяц к началу 2021 года. Он добавлял, что серийный выпуск разработанной центром имени Гамалеи вакцины начнется уже в сентябре. Массовую бесплатную вакцинацию граждан в Минздраве планировали организовать в октябре. Первыми прививку получат медики и учителя.