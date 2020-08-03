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Первую российскую вакцину от коронавируса зарегистрируют в течение 10 дней 

Lenta.ru и ещё 9 4 часа назад
Регистрация первой вакцины от коронавируса в России ожидается в течение десяти дней, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.
По его словам, если в ближайшее время произойдет регистрация, страна обгонит по срокам США и другие страны.

«Это будет первая зарегистрированная вакцина от коронавируса», — подчеркнул он.

К концу этого года страна ежемесячно будет производить 10 миллионов доз препарата, отметил Дмитриев.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров говорил о нескольких миллионах доз в месяц к началу 2021 года. Он добавлял, что серийный выпуск разработанной центром имени Гамалеи вакцины начнется уже в сентябре. Массовую бесплатную вакцинацию граждан в Минздраве планировали организовать в октябре. Первыми прививку получат медики и учителя.
3 августа в Минобороны отчитались об окончательных итогах тестирования прививки на добровольцах. Результаты медицинской диагностики показали, что у всех испытуемых есть явный иммунный ответ и нет побочных эффектов. Это говорит о безопасности препарата и его хорошей переносимости.
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Коронавирус , Видео , Новости , Денис Мантуров , Кирилл Дмитриев , Министерство обороны , Минпромторг , Минздрав РФ , Российский фонд прямых инвестиций , ИТАР-ТАСС
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