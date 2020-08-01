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Назван верный способ распознать коронавирусный кашель 

Lenta.ru 1 час назад
Назван верный способ распознать коронавирусный кашель
Фото: Lenta.ru
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал верный способ распознать коронавирусный кашель. Об этом он рассказал в интервью «Российской газете».
По его словам, у кашля, который сопровождает COVID-19, особенные интонации. Это не глубокий и не надсадный, а скорее поверхностный кашель. Плюс у пациентов с коронавирусом не проходит чувство першения в горле. По словам Проценко, он может отличить подобный кашель по звуку.

«Сразу можно ставить диагноз», — сказал он.

По словам Проценко, за период пандемии через больницу в Коммунарке прошло около 4,5 тысячи пациентов, большинство из которых имели положительные тесты на коронавирус. Среди персонала больницы COVID-19 переболели 18 медиков, добавил он. Проценко был одним из тех, кто подхватил коронавирусную инфекцию.
Ранее главврач больницы в Коммунарке заявил, что второй волны эпидемии в Москве можно избежать за счет поэтапного снятия ограничений и постоянного мониторинга эпидемиологической ситуации в городе. В то же время Проценко призвал россиян быть осторожными, поскольку коронавирус еще недостаточно изучен.
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Коронавирус , "Российская газета"
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