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В Минздраве заявили о бесплатной вакцинации от коронавируса 

РИА Новости и ещё 19 1 час назад
В Минздраве заявили о бесплатной вакцинации от коронавируса
Фото: РИА Новости
Вакцинация от коронавирусной инфекции в России будет бесплатной, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Мы планируем, что вакцинация от коронавируса будет покрываться полностью из бюджета. Соответственно, схема вакцинации всем известна — она будет плановой", — сказал Мурашко журналистам.

Ранее Мурашко заявил, что массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции в России планируется начать в октябре, клинические испытания вакцины, разработанной центром Гамалеи, уже завершились, сейчас готовится пакет документов для регистрации вакцины.
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Коронавирус , Другое , Михаил Мурашко , Минздрав РФ
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