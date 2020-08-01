В Минздраве заявили о бесплатной вакцинации от коронавируса 

Вакцинация от коронавирусной инфекции в России будет бесплатной, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко

"Мы планируем, что вакцинация от коронавируса будет покрываться полностью из бюджета. Соответственно, схема вакцинации всем известна — она будет плановой", — сказал Мурашко журналистам.

Ранее Мурашко заявил, что массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции в России планируется начать в октябре, клинические испытания вакцины, разработанной центром Гамалеи, уже завершились, сейчас готовится пакет документов для регистрации вакцины.

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