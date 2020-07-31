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Составлена карта распространения коронавируса 

Lenta.ru 3 часа назад
Составлена карта распространения коронавируса
Фото: Lenta.ru
Международная группа ученых проследила за путями распространения коронавируса. Соответствующая карта была составлена в рамках исследования, опубликованного в журнале The Lancet.
На основе изучения отчетов органов здравоохранения выяснилось, что 75 из 99 стран подтвердили случаи заражения у граждан, посещавших государства, в которых были зафиксированы очаги эпидемии. К ним относятся Италия, Китай и Иран — 27, 22 и 11 процентов случаев соответственно. Данные были собраны в первые 11 недель с момента появления случаев заражения — с 31 декабря 2019 года по 10 марта 2020 года.
«Возвращение из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, возможно, привело к дополнительным вспышкам COVID-19 по всему миру», — заявила доктор Фатима Дауд (Fatimah Dawood) из Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
Спустя 11 недель с момента регистрации первых инфицированных SARS-CoV-2 было выявлено 32 459 случаев заболевания в 99 странах за пределами материкового Китая. В частности, поездка в Италию была названа причиной заболевания в 50 процентах случаев в Африке, 36 процентов — в Европе, 38 процентов — в Америке. С поездками в Китай связывают 83 процентов случаев заболевания в Западной части Тихого Океана, 57 процентов — в Юго-Восточной Азии. 44 процента заболевших жителей Восточного Средиземноморья посещали Иран.
Среди 1200 случаев из 68 стран, где фиксировалась информация о возрасте и поле заболевших, в 874 случаев или 73 процентах средний возраст пациента составлял 51 год. Лишь три процента случаев приходились на детей младше 18 лет, два процента — на работников сферы здравоохранения.
Исследователи заметили, что в отчете слабо отражена статистика многих развивающихся стран, так как их органы здравоохранения плохо диагностировали первые случаи COVID-19. Например, к моменту, когда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии, лишь 6 из 46 стран африканского региона подтвердили информацию о вспышках. В то же время первые больные коронавирусом были найдены в 13 из 35 стран Северной и Южной Америки, 45 из 54 стран Европы, 16 из 23 стран Восточного Средиземноморья, 7 из 11 стран Юго-Восточной Азии.
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Коронавирус , ВОЗ
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