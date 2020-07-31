Составлена карта распространения коронавируса 

Международная группа ученых проследила за путями распространения коронавируса. Соответствующая карта была составлена в рамках исследования, опубликованного в журнале The Lancet.

На основе изучения отчетов органов здравоохранения выяснилось, что 75 из 99 стран подтвердили случаи заражения у граждан, посещавших государства, в которых были зафиксированы очаги эпидемии. К ним относятся Италия, Китай и Иран — 27, 22 и 11 процентов случаев соответственно. Данные были собраны в первые 11 недель с момента появления случаев заражения — с 31 декабря 2019 года по 10 марта 2020 года.

«Возвращение из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, возможно, привело к дополнительным вспышкам COVID-19 по всему миру», — заявила доктор Фатима Дауд (Fatimah Dawood) из Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Спустя 11 недель с момента регистрации первых инфицированных SARS-CoV-2 было выявлено 32 459 случаев заболевания в 99 странах за пределами материкового Китая. В частности, поездка в Италию была названа причиной заболевания в 50 процентах случаев в Африке, 36 процентов — в Европе, 38 процентов — в Америке. С поездками в Китай связывают 83 процентов случаев заболевания в Западной части Тихого Океана, 57 процентов — в Юго-Восточной Азии. 44 процента заболевших жителей Восточного Средиземноморья посещали Иран.

Среди 1200 случаев из 68 стран, где фиксировалась информация о возрасте и поле заболевших, в 874 случаев или 73 процентах средний возраст пациента составлял 51 год. Лишь три процента случаев приходились на детей младше 18 лет, два процента — на работников сферы здравоохранения.