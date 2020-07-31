Пандемия коронавируса и самоизоляция негативно сказались на психическом самочувствии многих граждан. Эти последствия в разговоре с «Российской газетой» описал главный психиатр Москвы, доктор медицинских наук, профессор Георгий Костюк

По его словам, особенностью нынешней эпидемии стало влияние информации на психическое здоровье. Из-за мыслей об инфекции некоторые люди стали мнительными, боятся заразиться, ищут у себя симптомы болезни, испытывают серьезный стресс.

Другие жалуются на плохое настроение, бессонницу, головные боли, пропажу аппетита или онемение рук и ног. Третьи заметили изменения в восприятии запахов и вкуса, узнав, что их потеря — это один из симптомов COVID-19.

Профессор отметил, что есть много уязвимых групп, которые сильно страдают от изоляции. В первую очередь это люди с повышенной тревожностью, которые параллельно переживают другие стрессовые ситуации или кардинальные изменения в жизни.

«Для них самоизоляция может быть чревата депрессивным расстройством, которое само по себе не пройдет», — пояснил Костюк.

При этом он уверен, что если второй волны не будет, и власти продолжат снимать ограничения, то постепенно накопившееся в обществе напряжение пройдет. Если же россиянам придется вернуться к самоизоляции, то психиатрические последствия могут быть намного масштабнее.