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Названа связь пандемии коронавируса с психическим здоровьем 

Lenta.ru 54 минуты назад
Названа связь пандемии с психическим здоровьем
Фото: Lenta.ru
Пандемия вызванной коронавирусом нового типа болезни COVID-19 имеет влияние на психическое здоровье людей. О важности этого аспекта эпидемии напомнила доктор Эмили Холмс из шведского Уппсальского университета на международной конференции на тему коронавируса в Лондоне, организованной Королевским медицинским обществом Великобритании и Благотворительным фондом Вячеслава Кантора. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру»
По словам медика, психическому воздействию в условиях пандемии особенно сильно подвержены пожилые люди и дети — а так как тело и психика связаны между собой, медикам необходимо работать над новыми формами лечения, учитывающими этот факт.

«Это первая пандемия, которая столь широко освещается в СМИ, люди подвергаются бомбардировке информацией»,

— подчеркнула Холмс. Она указала на то, что в нынешней ситуации люди беспрецедентно широко используют смартфоны, и это стоит учитывать в борьбе с болезнями.
Сложившаяся обстановка опасна для психики многих людей — с этим в целом согласны во врачебной среде. Так, уже в мае этого года врач-психиатр Борис Менделевич предупредил россиян о повышенном риске появления психических расстройств после самоизоляции
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Коронавирус , Эмили Холмс , Вячеслав Кантор , Lenta.ru
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