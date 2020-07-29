Москвичей и гостей столицы насторожили в эти дни две новости: что вроде как снова начала расти заболеваемость и что в метро ужесточились масочные рейды с 5-тысячными штрафами. Это усилило популярные, хотя и ничем не подтвержденные слухи в соцсетях, что Москву якобы готовят к новому закрытию на карантин.

Тут и Владимир Путин озаботился возможным обострением эпидемии в России осенью и зимой. «Ситуация остается сложной и может, что называется, качнуться в любую сторону, - предупредил он на «ковидном» совещании 29 июля. - Поэтому никаких поводов для самоуспокоенности, для того, чтобы расслабиться, забыть про рекомендации врачей, нет. Я обращаюсь сейчас и к представителям власти, и ко всем гражданам нашей страны».

Не отдали б Москвы

В Москве и в стране эпидемия подолгу держится на одних и тех же цифрах, так что невольно начинаешь привыкать, как будто так и надо. Плюс 6 тысяч зараженных каждый день по России – ну и ладно, не десять же. В Москве вообще все супер – еще пару месяцев назад прибывало по 3 тысячи больных, а теперь «всего-то» по 500-600.

Судя по соцсетям, народ как-то уверился, что коронавирус побеждается сам собой. Противоэпидемические требования презирают повально, в транспорте, магазинах 70% не носят масок, а у половины из остальных 30% они спущены с носа или служат для поддержки челюсти.

Куча «знатоков» в комментариях убеждают, что «от этой маски защиты ноль» и вообще, она дескать вредит здоровью. Редко кто вспоминает, что маска защищает не столько ее хозяина, сколько окружающих от возможных разносчиков вируса, в том числе бессимптомных, которые могут и не подозревать, что больны.

Кстати, ранее в июле вице-мэр Анастасия Ракова заявила по итогам ковидного исследования, что инфекция чаще передается бессимптомниками: риск заразиться от них выше, чем даже от тяжелобольных.

«Количество больных растет, но тренды как бы на снижение»

Тем временем статистика по Москве, которой в целом доверяют даже дотошные аналитики, показывает, что во второй половине июля заболеваемость снова растет и даже ставит рекорды месяца. Ситуация не радостная, но власти нашли этому красивое название: «заболеваемость держится на низком уровне», «ситуация позитивно-стабильная».

Когда Сергея Собянина недавно спросили, что выявило начатое в июле бесплатное тестирование москвичей на коронавирус, тот ответил как гений абсурдизма: «То, что мы вскрыли по тестированию – количество выявленных больных растет, но в целом тренды как бы идут на снижение, и оно как бы компенсирует одно-другое» (дословно из интервью телеканалу «Россия 24»).

Следом мэр на всякий случай дал понять, что на растущие показатели не стоит обращать внимание: «Ну, сколько есть, столько и есть. Для нас неважно, какие цифры, главное, чтобы вовремя выявить и оказать человеку необходимую медицинскую помощь».

Anews

А еще опять заверил, что «никаких карантинов с 15 сентября или еще с какого-то никто не планирует». «Будем смотреть по обстоятельствам, по ситуации, - туманно продолжил Собянин. - Сегодня ситуация вполне спокойная и стабильная, ну а дальше будем ждать уже появления вакцины».

«Легко отделаются только те, кто не расслабит булки»

То, что медицина Москвы теперь куда лучше готова к эпидемии, чем было весной, неоспоримый факт. И с одной стороны, правильно, что власти постоянно акцентируют на этом. Но с другой, это создает у многих ложное ощущение, что заболеть коронавирусом уже не страшно.

Топовая блогерша Лена Миро даже заподозрила, что это делается специально, чтобы подтолкнуть население к достижению стадного иммунитета.

«В Москве так вообще ограничений, по-моему, не осталось – ну, а чего, заболеть и переболеть должны все. Я не знаю, кто проводит сейчас пиар кампанию, что болеть не страшно, но в последние дни как бы случайно "заболели" многие блогеры»,

- отметила она в телеграм-канале.

«Как хорошо болеть, рассказывают ребятки – температуру не чувствуют, зато можно поваляться и посмотреть кино. Я советую не верить

в то, что коронавирусная инфекция протекает легко. Помните, до конца пандемии еще очень долго, но легко отделаются только те, кто не расслабит булки и продолжит блюсти свою безопасность»,

- заключила прямолинейная Миро.

«Вот он ходит и заражает»

Надо сказать, что Миро народным языком транслирует то, о чем действительно предупреждают авторитетные врачи.

«Мужик не перекрестится, пока гром не грянет. Когда резко подскочит число инфицированных, люди опять вспомнят, что надо предохраняться. Поэтому сейчас самое главное – носить маски везде, где можно встретиться с другими людьми. А так будет плавное увеличение случаев заражения, потому что слишком все уверовали в безопасность, а эпидемия не прекратилась, она продолжается».

Доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн – «Коммерсанту»:

«Происходит расслабление такое, в результате есть некоторое повышение (заболеваемости. - Anews). Я не думаю, что оно значительное и что сейчас уже нужно по этому поводу особенно волноваться. Но, может быть, имеет смысл увеличить агитацию за соблюдение противоэпидемического режима».

Врач-иммунолог Владимир Болибок – той же газете:

«Самое опасное – это закрытое помещение, плохо проветриваемое, места скопления людей, транспортные зоны, магазины, аптеки. Носите маски, и передача коронавирусной инфекции будет в значительной степени затруднена. Лучше, конечно, когда маски носят все, потому что человек может быть вирусоносителем, бессимптомным, вот он ходит и заражает».