Ученые назвали основные источники коронавируса 

Коронавирус чаще всего встречается в сухих и прохладных местах, так что наибольшее количество SARS-Cov-2 собирают ручки продуктовых магазинов.

Как рассказали газете «Известия» ученые, на данный момент научных исследований, подтверждающих случаи заболевания COVID-19 после контакта с инфицированными поверхностями, нет, однако риск заразиться все же остается, если после прикосновения к поверхности, на которой есть вирус, прикоснуться рукой к лицу, носу или глазам.

По словам ведущего научного сотрудника лаборатории молекулярной биологии МГУ им. М. В. Ломоносова Романа Зиновкина, риск заболеть, потрогав ту или иную поверхность, повысился, после того как в городах стали ослаблять ограничительные меры.

В свою очередь, анализ Национального центра биозащитного анализа и контрмер в Мэрилэнде (США) показал, что повышенная влажность и температура ускоряют процесс уничтожения вируса. Так при температуре 21–24 градуса и 80-процентной влажности на летнем солнце период инактивации вируса на поверхностях составляет две минуты.

Таким образом, наиболее опасными с точки зрения заражения SARS-Cov-2, по мнению экспертов, стали ручки холодильников в магазинах, кнопки POS-терминалов, дверные ручки внутри помещений и кнопки лифтов ТЦ и офисных зданий, а также кнопки домофонов.