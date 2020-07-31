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Ученые назвали основные источники коронавируса 

Свободная пресса и ещё 2 2 часа назад
Ученые назвали основные источники коронавируса
Фото: depositphotos.com
Коронавирус чаще всего встречается в сухих и прохладных местах, так что наибольшее количество SARS-Cov-2 собирают ручки продуктовых магазинов.
Как рассказали газете «Известия» ученые, на данный момент научных исследований, подтверждающих случаи заболевания COVID-19 после контакта с инфицированными поверхностями, нет, однако риск заразиться все же остается, если после прикосновения к поверхности, на которой есть вирус, прикоснуться рукой к лицу, носу или глазам.
По словам ведущего научного сотрудника лаборатории молекулярной биологии МГУ им. М. В. Ломоносова Романа Зиновкина, риск заболеть, потрогав ту или иную поверхность, повысился, после того как в городах стали ослаблять ограничительные меры.
В свою очередь, анализ Национального центра биозащитного анализа и контрмер в Мэрилэнде (США) показал, что повышенная влажность и температура ускоряют процесс уничтожения вируса. Так при температуре 21–24 градуса и 80-процентной влажности на летнем солнце период инактивации вируса на поверхностях составляет две минуты.
Таким образом, наиболее опасными с точки зрения заражения SARS-Cov-2, по мнению экспертов, стали ручки холодильников в магазинах, кнопки POS-терминалов, дверные ручки внутри помещений и кнопки лифтов ТЦ и офисных зданий, а также кнопки домофонов.
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